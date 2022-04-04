晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟「不藏了」秀肌肉轟倒悍將

2022/04/04 05:30

張志豪在6下敲出陽春彈。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕公辦熱身賽全壘打掛零沒關係，球季開始打出來才算數，中信兄弟昨靠許基宏、張志豪、岳東華相繼開砲轟下6分以8：2擊敗富邦悍將，獲選單場MVP的許基宏認為致勝功臣是女兒的小熊玩偶，卻擔心首轟球會被女兒拿去當狗狗的玩具。

許基宏敲出生涯首發滿貫彈，也是中職本季第1支長打、全壘打，助兄弟擊敗富邦悍將。 （記者林正堃攝）

熱身賽0轟 昨3員轟3彈

岳家三兄弟賽前相聚，居中的岳東華昨也開轟。（記者林正堃攝）

許基宏5局下抓范米特第2球，轟出正中間大號全壘打清光壘包，這是他生涯首發滿貫彈，也是中職本季第1支長打、全壘打，帶動中信單局鯨吞5分奠定勝基；張志豪、岳東華於6局下開局接連開轟，聯手把領先優勢擴大到7分。

連同裁定保留的開幕戰，許基宏已連續2場有長打，他指出，知道自己從沒打過滿貫彈，上場卻只想著如何把分數打回來，「蠻開心的，終於打1支4分的，小熊是女兒掉在車上，我很想留下隨身攜帶，但還是會連首轟球還給她，大概她會把球丟給狗咬。」

許基宏生涯首發滿貫彈

許基宏表示，5局下前位打者福來喜被觸身球，他認為投手想盡早拿好球數，會更大膽攻擊好球帶，當下便設定進攻策略，很高興掌握到范米特的失投球，至於公辦熱身賽全隊沒人開轟，他覺得，應該每個人都有功課，要嘗試過去沒做過的事，或許因此沒打出全壘打。

總教練林威助認為，許基宏的狀況、纏鬥性確實不錯，所以開季把他放在第4棒，他的滿貫彈固然很重要，即便沒有全壘打也有辦法贏球，關鍵在於攻勢能否串聯，這場要歸功後段棒次，5局下以連續2安開局，江坤宇本要執行犧牲觸擊推進，見對方守備趨前選擇收打，成功敲安送回第1分，把球隊的氣勢打出來。

今江少慶迎戰鄭凱文

今天週一逢清明連假，中職仍安排兩地開打，其中富邦悍將回新莊主場開幕戰再戰中信兄弟，由江少慶迎戰鄭凱文，是一場王牌本土先發大戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。