兄弟「不藏了」秀肌肉轟倒悍將

張志豪在6下敲出陽春彈。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕公辦熱身賽全壘打掛零沒關係，球季開始打出來才算數，中信兄弟昨靠許基宏、張志豪、岳東華相繼開砲轟下6分以8：2擊敗富邦悍將，獲選單場MVP的許基宏認為致勝功臣是女兒的小熊玩偶，卻擔心首轟球會被女兒拿去當狗狗的玩具。

許基宏敲出生涯首發滿貫彈，也是中職本季第1支長打、全壘打，助兄弟擊敗富邦悍將。 （記者林正堃攝）

熱身賽0轟 昨3員轟3彈

岳家三兄弟賽前相聚，居中的岳東華昨也開轟。（記者林正堃攝）

許基宏5局下抓范米特第2球，轟出正中間大號全壘打清光壘包，這是他生涯首發滿貫彈，也是中職本季第1支長打、全壘打，帶動中信單局鯨吞5分奠定勝基；張志豪、岳東華於6局下開局接連開轟，聯手把領先優勢擴大到7分。

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連同裁定保留的開幕戰，許基宏已連續2場有長打，他指出，知道自己從沒打過滿貫彈，上場卻只想著如何把分數打回來，「蠻開心的，終於打1支4分的，小熊是女兒掉在車上，我很想留下隨身攜帶，但還是會連首轟球還給她，大概她會把球丟給狗咬。」

許基宏生涯首發滿貫彈

許基宏表示，5局下前位打者福來喜被觸身球，他認為投手想盡早拿好球數，會更大膽攻擊好球帶，當下便設定進攻策略，很高興掌握到范米特的失投球，至於公辦熱身賽全隊沒人開轟，他覺得，應該每個人都有功課，要嘗試過去沒做過的事，或許因此沒打出全壘打。

總教練林威助認為，許基宏的狀況、纏鬥性確實不錯，所以開季把他放在第4棒，他的滿貫彈固然很重要，即便沒有全壘打也有辦法贏球，關鍵在於攻勢能否串聯，這場要歸功後段棒次，5局下以連續2安開局，江坤宇本要執行犧牲觸擊推進，見對方守備趨前選擇收打，成功敲安送回第1分，把球隊的氣勢打出來。

今江少慶迎戰鄭凱文

今天週一逢清明連假，中職仍安排兩地開打，其中富邦悍將回新莊主場開幕戰再戰中信兄弟，由江少慶迎戰鄭凱文，是一場王牌本土先發大戰。

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