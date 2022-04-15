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不衝收視率 陳韻文好戲連台

2022/04/15 05:30

獅隊陳韻文（右）生涯累計117場救援成功。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕尋求救援王4連霸的統一獅終結者陳韻文連3天登板，2次救援機會都拿下來，昨沒有再上演製造緊張局面的「小文劇場」，終於不必再被虧「不要一直衝收視率」。

陳韻文本季前3場出賽投2.1局連續解決7名打者，前天出戰樂天桃猿是今年首次救援機會，但第9局一上場就四壞球保送林立，再被成晉安打，1出局後被攻佔二、三壘，所幸二壘手林靖凱演出雙殺守備，讓他驚險拿下救援成功。

陳韻文表示，因為是本季第1次救援機會，太急著想為球隊守住勝利，球拿起來就投，最不好的是對林立那個打席，先搶到2好球後想要三振打者而投引誘球，卻投成明顯的壞球，變成背負壘上有人的壓力而更不好投，很感謝隊友守備幫忙。

陳韻文表示，前天賽後總教練林岳平和隊友都說幹嘛製造緊張，首席教練高志綱更表示：「不要一直衝高收視率好嗎？」讓他只能苦笑以對，昨賽前有和教練團討論投球策略，希望不要再開劇場。

陳韻文果然沒有再開劇場，昨在第9局味全龍猛攻4分後上場，先連續解決2名打者，雖然投出四壞球，仍順利拿下最後的出局數，本季2次救援成功和樂天桃猿豪勁、中信兄弟李振昌並列第1。

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