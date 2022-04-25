吳念庭神鬼表現 再登英雄台

吳念庭（右2）單場3安猛打賞、3打點，助西武獲勝，賽後站上英雄舞台受訪。（取自西武FB）

〔記者林宥辰／綜合報導〕西武吳念庭去年球季被球迷封為「得點圈之鬼」，昨面對樂天金鷲，他將這個封號發揮淋漓盡致，4打席都上壘、其中3次得點圈打擊機會全數敲安，貢獻3分打點，交出本季代表作，幫助球隊6：3贏球。

3安3打點 助西武獲勝

吳念庭昨擔任第6棒、一壘手，2局下首打席就敲安幫助球隊先馳得點，隊友柘植世那開轟，西武單局得4分。吳念庭4局獲保送，6局、8局都是得點圈有人狀況，也都敲安，總計單場3安猛打賞、3打點，賽後和柘植世那一起站上英雄舞台受訪。

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吳念庭說，壘上有人時的打擊機會，他要求自己更加專注，能替球隊送回分數很開心，感謝球迷支持，接下來也會繼續努力。賽後，吳念庭打擊率升至2成76，得點圈打擊率更從原本2成86升至4成12，本季目前8打點，其中7分來自得點圈有人時。

羅德佐佐木朗希昨再次和上次締造完全比賽紀錄苦主歐力士交手，這回歐力士首打席福田周平就敲安，佐佐木朗希中斷連17局未被敲安紀錄。不過，他仍以5局、6安，失2分的內容奪勝投，球隊6：3贏球。

佐佐木朗希此役最快球速164公里，追平個人紀錄。退場後，他透過公關向媒體透露，自己投了5次四死球（3保送與2次觸身球），是接下來值得反省之處。

2局下的小插曲，佐佐木朗希投出一顆外角球，主審白井一行判定為壞球後，佐佐木背對主審叉腰且表情無奈，不悅的小動作卻被主審大動作衝向前警告，引起日本網友激烈討論。

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