二壘等待鏞基 合組靖鏞連線

陳鏞基（左一）在17日的比賽因腰部不適提前退場。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕開季以來表現亮眼的統一獅38歲老將陳鏞基，卻因上週腰部不適而將步調放慢，目前透過針灸、整脊等方式多管齊下，期待把身體養好後，也有機會和近期轉任游擊的林靖凱共組「靖鏞連線」。

獅隊傷兵如雲，最新傷情就是上週六拉傷大腿的胡金龍，已於前天下二軍休息。陳鏞基則是17日和兄弟比賽因腰部不適提前退場，原本狀況好轉且在22日重返先發打序，卻在賽前練習時又出現不舒服，因此近期雖在一軍但並未出賽，「如果帶著傷痛打對球隊也不好，先把身體養好後，才能在場上有更好成績。」

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陳鏞基去年繳出生涯最差成績，打擊率僅2成左右，他自己也很失望，去年季後幾乎沒休息，就開始為今年球季準備，且飲食上更是聽從「大學長」高國慶的建議，「我的吃法有些改變，吃正餐時先以蔬菜、肉類為主，等有飽足感之後再吃飯，飯量就會減少。」也因此陳鏞基今年顯得體態輕盈，他說肌肉量沒減，但體脂肪有降。

開季表現有目共睹，陳鏞基8分打點是全隊最多，打擊率也在3成33高檔，雖因腰部有狀況暫時喊卡，他表示問題不大，「就是會緊繃，有點像腰閃到，我也去找了幾位醫生做治療，包括針灸、整脊，畢竟已不是年輕人的身體了。」

陳鏞基過去在國家隊守二壘，和游擊防區的胡金龍合組「金鏞連線」，如今兩人同隊但守備上已無法連線，但球迷可以期待新的「靖鏞連線」。「我內野四個位置都可以，就看教練怎麼安排。」陳鏞基守二壘沒問題，對林靖凱的游擊守備給予好評，「我覺得他守得還不錯，畢竟他之前幾乎沒有守游擊，該拿的出局數有拿到就很棒了，nice play是附加價值。」

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