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歡迎龍回歸 9分大局現猿形

2022/05/12 05:30

桃猿王溢正繳出優質先發，無關勝敗仍獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕深陷染疫風暴，味全龍過半一軍主力球員確診缺陣，昨復賽首戰以「不完全體」出征，前7局依然緊咬樂天桃猿不放，直到第8局才氣力放盡，單局狂失9分，最終1：10落敗，桃猿拿下5連勝，戰績17勝6敗1和持續獨走。

味全龍染疫風暴後的第一戰，以「不完全體」吞下敗仗。（記者林正堃攝）

味全1.5軍 頑抗7局繳械

味全上月底隊內疫情延燒，多達19名一軍球員確診，造成7場延賽，昨復賽以一軍原有8名本土球員，搭配3名洋將鋼龍、龍德力和伍鐸，再從二軍拉上14人，補足一軍25人登錄出賽名單，這14人被列入「疫情隔離遞補名單」。

味全「1.5軍」也不好惹，前7局戰成1：1平手，8局下桃猿一輪猛攻，敲出6安，另獲6次四死球，單局狂灌9分才甩開對手糾纏。桃猿先發9棒全員敲安，除4棒朱育賢，其他8棒都進帳打點。

味全確診19人包括投手9人、捕手3人、內野手4人和外野手3人，昨先發打線前7棒都是一軍主力，僅8棒左外野手曾陶鎔、9棒游擊手曾傳昇從二軍上來支援。桃猿總教練曾豪駒認為，味全打線依舊強大，和復賽前並無太大不同，第8局了解對方投手群控球不穩，耐心選球形成大局。

MVP王溢正

讚對手不像久未出賽

桃猿王溢正先發6局被敲5安、飆7K，失1分為非責失無關勝敗，繳優質先發獲選單場MVP，王躍霖中繼2局無失分奪勝投，曾總表示，王躍霖這兩局投球擋住對方攻勢很關鍵。

王溢正表示，味全無論老將或年輕球員能力都很好，不覺得對手久未比賽，自己有幾顆失投球，只能說運氣站在他這邊。

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