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獅象3人有疫狀 兩隊急採陰

2022/05/12 05:30

王鏡銘PCR檢測陽性。（資料照）

〔記者吳清正／台南報導〕連兩天交手的統一獅和中信兄弟都傳出球員快篩陽性，其中統一投手王鏡銘經PCR檢測確診，中信投手呂彥青、牛棚教練林恩宇，還在等待PCR結果。

兄弟球員昨賽前戴上口罩熱身。（記者李惠洲攝）

王鏡銘確診

呂彥青林恩宇快篩陽

王鏡銘前天對中信投1.2局無失分，拿下中繼成功。統一總教練林岳平表示，王鏡銘返家後喉嚨不適，自行快篩呈現陽性，在半夜12點左右通報球隊，由於快篩陽性就禁止出賽，昨提前把胡金龍叫上一軍。

統一領隊蘇泰安表示，昨上午除了安排王鏡銘PCR檢測，全隊也進行快篩，包括教練團、選手及後勤人員都為陰性，並立即通報聯盟和中信。

王鏡銘的PCR檢測下午出爐為陽性，統一表示，他目前為輕症，已依照政府規範進行隔離。

中信獲知王鏡銘快篩陽性後，昨到球場時全隊快篩，結果呂彥青和林恩宇陽性，隨即前往醫院進行PCR檢測。

中信表示，林恩宇和呂彥青的染疫原因不明，目前球團已依規定通報聯盟，並針對隊內密切接觸者進行疫調，僅詹子賢被匡列為呂彥青的密切接觸者，球團安排詹子賢回台中宿舍進行3+4天隔離。另外，王政順因家人確診，目前也於台中宿舍隔離。

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