三分雨擊斃公鹿 塞軍拚東冠

G.威廉斯大爆發，轟進7顆三分球。（法新社）

22顆三分球 創G7紀錄

塞爾提克G7狂勝公鹿，全隊飆進22顆三分球，一哥塔圖姆也貢獻23分，塞軍晉級東部冠軍賽明將迎戰熱火。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克昨在搶7生死戰靠著G.威廉斯大爆發，轟進7顆三分球，全場攻下27分，加上塔圖姆拿23分，在主場109：81大勝公鹿，系列賽以4勝3負晉級，粉碎對手衛冕夢，明上午8點30分將與熱火在東部冠軍戰碰頭。

塞爾提克過去4度與熱火在季後賽碰頭，唯一壓過對手一次是2010年首輪，前次交手則是在2020年東部決賽，當時熱火以4勝2負勝出。

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G.威廉斯「柯瑞上身」

今年捲土重來的塞爾提克，在次輪對公鹿從2：3落後扭轉劣勢，先靠著塔圖姆在第6戰狂飆46分力挽狂瀾，到第7戰G.威廉斯挺身而出，百步穿楊的神準表現被隊友形容如同柯瑞上身，他也成為史上第3位在G7砍進7顆三分球的男人，另外2人為柯瑞和小莫里斯。

塞爾提克全場飆進22顆三分球，創下第7戰最多顆三分球紀錄，反觀公鹿全隊只投進4球，且命中率僅12.1％，寫下季後賽單場至少出手30次的第2慘命中率，成為勝負分水嶺。

能擊敗衛冕軍公鹿晉級，也讓塔圖姆對之後的季後賽征途更有信心，他說：「我現在對比賽的理解能力更成熟，我知道對手會如何守我，我也變得更強。」而他兒子昨一同出席記者會，還搶下麥克風展現俏皮地一面，「我已經迫不及待要去邁阿密游泳了！」

對於東冠將對上J.巴特勒領軍的熱火，二當家J.布朗說：「對手有很強烈的求勝心，但我們相比2年前更冷靜，我相信我們這次能成功復仇。」

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