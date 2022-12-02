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波門神賠100歐元 擋住梅西罰球

2022/12/02 05:30

波蘭門將史澤斯尼昨天擋下阿根廷梅西的12碼罰球。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕波蘭門將史澤斯尼昨天擋下阿根廷梅西的12碼罰球，立下大功，雖得付出100歐元（約3188元台幣）的代價，但這一刻令他永生難忘，也讓他成為20年來首位在單屆世界盃撲下2顆罰球的門神。

單屆撲下2罰球 20年首位

史澤斯尼透露，他在上半場撲球時打到梅西臉部，在裁判透過VAR檢視他是否犯規之際，他還跟梅西打賭不會判12碼球，只是他賭錯，輸了100歐元，他說，不知道會不會因為跟對手打賭被罰，但可以確定的是，他不會讓梅西罰進，也不會付錢，他笑說：「我想梅西不會在意這筆錢吧！」

史澤斯尼3場比賽已撲下18球，在本屆世界盃領先各隊門將，而他在對上沙烏地阿拉伯就秀過隻手遮天的防守美技，撲出對手的12碼球，昨天能擋下梅西更讓他欣喜若狂，直言要把這一幕裱框掛在家中，他說：「我做了很多努力，但能撲出梅西這一球，還需要一點運氣。」

錯失罰球 梅西差點成罪人

相比史澤斯尼的喜悅，梅西為自己沒踢進罰球而生氣，且創下一筆尷尬紀錄，因為這是他在2018年對冰島之後，第2次在世界盃錯失12碼罰球，也成為1966年以來的第2人。

波蘭終場以0：2敗給阿根廷，但史澤斯尼的精彩撲救，讓他們與墨西哥在同戰績的情況下，得以靠淨勝球優勢比下對手晉級，而這也是波蘭相隔36年後再度闖進16強淘汰賽。

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