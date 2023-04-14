晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》西部附加賽 青春無敵 雷霆娃娃兵 下剋上轟走鵜鶘

2023/04/14 05:30

NBA近2季附加賽 3隊連勝晉級季後賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆昨在西部附加賽克服上半場落後，第三節先轟下39分翻轉戰局，決勝節關鍵時刻也沒手軟，最終123：118氣走鵜鶘，明天將到明尼蘇達客場挑戰灰狼，尋求重返季後賽。

雷霆重點栽培的20歲全能前鋒吉迪，繳出31分、9籃板及10助攻「準大三元」。（美聯社）

團隊平均年齡22.8歲

23歲的多特（右）也有27分進帳。（今日美國）

雷霆歷經杜蘭特、威斯布魯克時代，再到P.喬治、保羅時期，2020年正式展開重建。雷霆本季共8位2000年後出生的球員，最資深的薩里奇也還沒滿30歲，團隊平均年齡22.8歲是全聯盟最年輕，過去兩季他們繳了不少學費，兩季例行賽戰績僅46勝108敗。

花錢花時間培養球員

雷霆不炒短線，寧願花時間培養球員，也透過交易喬治、保羅等球星，集滿一堆選秀權，未來5年還能補進更多潛力新秀。

外界原本預期雷霆仍在重建期，季前也沒有球評預測他們能在競爭激烈的西部殺出，沒想到最後以40勝42敗名列西部第10，獲得打附加賽的機會。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大昨上半場表現低迷，10投3中只拿7分，但下半場脫胎換骨，12投8中，全場斬獲32分，尤其第三節獨拿17分，第四節倒數100秒更連投帶罰貢獻8分，成為獲勝頭號功臣。

雷霆另一重點栽培的20歲全能前鋒吉迪，繳出31分、9籃板及10助攻「準大三元」，23歲的多特也有27分進帳。

明戰灰狼拚季後賽

雷霆和灰狼在例行賽4次交手雖然僅獲得1勝，但這群年輕球員將拚出全力，尋求成為灰熊、鵜鶘、老鷹後，第4支在附加賽2連勝晉級季後賽的隊伍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。