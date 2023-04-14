NBA》西部附加賽 青春無敵 雷霆娃娃兵 下剋上轟走鵜鶘

NBA近2季附加賽 3隊連勝晉級季後賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆昨在西部附加賽克服上半場落後，第三節先轟下39分翻轉戰局，決勝節關鍵時刻也沒手軟，最終123：118氣走鵜鶘，明天將到明尼蘇達客場挑戰灰狼，尋求重返季後賽。

雷霆重點栽培的20歲全能前鋒吉迪，繳出31分、9籃板及10助攻「準大三元」。（美聯社）

團隊平均年齡22.8歲

23歲的多特（右）也有27分進帳。（今日美國）

雷霆歷經杜蘭特、威斯布魯克時代，再到P.喬治、保羅時期，2020年正式展開重建。雷霆本季共8位2000年後出生的球員，最資深的薩里奇也還沒滿30歲，團隊平均年齡22.8歲是全聯盟最年輕，過去兩季他們繳了不少學費，兩季例行賽戰績僅46勝108敗。

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花錢花時間培養球員

雷霆不炒短線，寧願花時間培養球員，也透過交易喬治、保羅等球星，集滿一堆選秀權，未來5年還能補進更多潛力新秀。

外界原本預期雷霆仍在重建期，季前也沒有球評預測他們能在競爭激烈的西部殺出，沒想到最後以40勝42敗名列西部第10，獲得打附加賽的機會。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大昨上半場表現低迷，10投3中只拿7分，但下半場脫胎換骨，12投8中，全場斬獲32分，尤其第三節獨拿17分，第四節倒數100秒更連投帶罰貢獻8分，成為獲勝頭號功臣。

雷霆另一重點栽培的20歲全能前鋒吉迪，繳出31分、9籃板及10助攻「準大三元」，23歲的多特也有27分進帳。

明戰灰狼拚季後賽

雷霆和灰狼在例行賽4次交手雖然僅獲得1勝，但這群年輕球員將拚出全力，尋求成為灰熊、鵜鶘、老鷹後，第4支在附加賽2連勝晉級季後賽的隊伍。

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