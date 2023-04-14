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自我進化 亞歷山大穩居雷霆少主

2023/04/14 05:30

雷霆少主吉爾吉斯亞歷山大全場斬獲32分，尤其第三節獨拿17分，第四節倒數100秒更連投帶罰貢獻8分，成為獲勝頭號功臣。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕快艇看到現在的吉爾吉斯亞歷山大是否會後悔？他效力快艇的菜鳥年場均得分約10分，被交易到雷霆後打出一片天，本季展現MVP等級身手，不僅入選明星賽，如今又率雷霆通過附加賽第一關考驗。

被快艇交易 又沒大哥罩

198公分的亞歷山大擁有213公分臂展，當年球探報告認為他的防守能力可以讓他在NBA站穩腳步，進攻能力則有待開發。

亞歷山大效力快艇時出賽82場有73場先發，場均貢獻10.8分、3.3助攻。但快艇在2019年為了滿足雷納德，送出加林納里、亞歷山大，加上7枚選秀籤、數年的順位交換權換來P.喬治。

來到雷霆的亞歷山大先跟經驗豐富的保羅學習，但保羅隔年被交易，他只能設法讓自己變得更強。

拋投、中距離成進攻武器

沒大哥罩的亞歷山大持續進化，本季場均31.4分、5.5助攻及4.8籃板，投籃命中率51％，打出生涯代表作，且他不追求三分球，切入、拋投、中距離成為他的進攻武器。

亞歷山大每場切入23.9次並拿下17.1分，皆為聯盟最多，昨他第三節狂轟17分，本季第40次第三節得分超過10分，成為名符其實的「第三節先生」，用精湛表現證明他是雷霆一哥，外媒也指出，有他在雷霆就有無限可能。

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