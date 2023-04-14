晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》東部附加賽 拉文扭轉戰局 公牛淘汰暴龍

2023/04/14 05:30

靠著一哥拉文（右）下半場獨砍30分扭轉戰局，公牛淘汰暴龍。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕昨在附加賽一度落後19分的公牛，靠著一哥拉文下半場獨砍30分扭轉戰局，終場以109：105淘汰暴龍，成為史上首支在附加賽獲勝的第10名球隊，下一戰將和熱火爭奪東部最後一張季後賽門票。

與熱火爭奪

最後一張季後賽門票

拉文昨砍下季後賽新高39分，成為公牛逆轉的功臣。主帥唐納文表示：「他的表現非常出色，帶給我們生機和希望。」拉文去年夏天進行左膝手術，這季狀況也隨著傷勢好轉漸入佳境，場均24.8分、4.5籃板。

德羅森昨對老東家公牛繳出23分，女兒迪雅兒在場邊「尖叫助攻」成為焦點。每當暴龍球員罰球時，總能聽見迪雅兒響亮的尖叫聲，這也影響到對手，暴龍全隊36罰僅18中，5成罰球命中率是自1997年以來最差。

德羅森透露，由於抵擋不了女兒的撒嬌，只好讓她請假來看球，「罰球時我聽到她尖叫，我有回頭確認她沒事，但現在看起來，我可能要付她薪水了。」至於女兒下一戰是否會到場？他說：「她得回去上課了。」

公牛明天將和熱火進行殊死戰，這季他們打熱火相當順手，握有3勝0負的對戰優勢，但拉文不敢大意，他說：「對方一定會調整，我們也是。最後能否贏球完全取決於我們多想完成這件事。」

此外，熱火巴特勒對決老東家成為焦點，他強調，在前一場失利後，球隊仍保有信心，現階段須將前役的缺失改進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。