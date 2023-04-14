NBA》東部附加賽 拉文扭轉戰局 公牛淘汰暴龍

靠著一哥拉文（右）下半場獨砍30分扭轉戰局，公牛淘汰暴龍。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕昨在附加賽一度落後19分的公牛，靠著一哥拉文下半場獨砍30分扭轉戰局，終場以109：105淘汰暴龍，成為史上首支在附加賽獲勝的第10名球隊，下一戰將和熱火爭奪東部最後一張季後賽門票。

與熱火爭奪

最後一張季後賽門票

拉文昨砍下季後賽新高39分，成為公牛逆轉的功臣。主帥唐納文表示：「他的表現非常出色，帶給我們生機和希望。」拉文去年夏天進行左膝手術，這季狀況也隨著傷勢好轉漸入佳境，場均24.8分、4.5籃板。

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德羅森昨對老東家公牛繳出23分，女兒迪雅兒在場邊「尖叫助攻」成為焦點。每當暴龍球員罰球時，總能聽見迪雅兒響亮的尖叫聲，這也影響到對手，暴龍全隊36罰僅18中，5成罰球命中率是自1997年以來最差。

德羅森透露，由於抵擋不了女兒的撒嬌，只好讓她請假來看球，「罰球時我聽到她尖叫，我有回頭確認她沒事，但現在看起來，我可能要付她薪水了。」至於女兒下一戰是否會到場？他說：「她得回去上課了。」

公牛明天將和熱火進行殊死戰，這季他們打熱火相當順手，握有3勝0負的對戰優勢，但拉文不敢大意，他說：「對方一定會調整，我們也是。最後能否贏球完全取決於我們多想完成這件事。」

此外，熱火巴特勒對決老東家成為焦點，他強調，在前一場失利後，球隊仍保有信心，現階段須將前役的缺失改進。

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