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如假包換真兄弟 轟炸獅

2023/04/14 05:30

兄弟擺脫開季低潮，昨擊敗獅隊取得3連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟「岳家兄弟檔」岳東華、岳政華聯手轟爆布雷克，例行賽生涯首次同場開轟，搭配福來喜的致勝2分彈，全場猛灌3轟，終場以6：2擊敗統一獅勇奪3連勝，今天再贏球就攻上五成勝率，宣誓衛冕軍回歸。

岳政華3局下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

岳東華和岳政華曾在2020年台灣大賽同場開轟，締造史上唯一紀錄，昨演出例行賽生涯第一次，這兩次都在洲際主場，他們也是2020年富邦悍將高國輝、高國麟後，聯盟相隔3年例行賽有兄弟檔同場開轟。哥哥岳東華說，沒什麼特別感覺，很開心岳政華也能打全壘打，有彼此問一下擊出去的球種。

岳東華6局下敲出個人本季首轟，猛打賞獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

岳東華岳政華 同場紅不讓

岳東華手感超火燙，連續2戰貢獻勝利打點後，昨又猛打賞、4打席全上壘，打擊率站上4成大關，打擊好調歸功2個人。他說，春訓練習時，打擊教練平野惠一改掉他喜歡打「大支」的習慣，要求打確實；另外周思齊點出上肢僵硬的問題，要他做好延展，「這些都滿重要的。」

「岳家兄弟」掩護了投手狀況劇，先發鄭浩均投4局掉1分，突然因為右手小手臂緊繃退場，兄弟中斷土投開季連續4場優質先發，無緣挑戰1995年由陳義信和陳憲章共創的連6場隊史紀錄。

鄭浩均解釋，4局對何恆佑投出的一顆速球導致肌肉緊繃，賽後防護員評估是說OK，「我覺得不會影響下場先發。」生涯3次先發尚未進帳首勝，「在這裡（洲際）好像都沒辦法超過5局，上次對古巴隊也提前退場，下一場繼續努力。」

兄弟打線還有大亮點，曾頌恩扛三番演出生涯首次猛打賞，外帶1分打點。總教練林威助讚賞，他是球隊狀況最好的前幾名選手，外野守得也不錯，希望能繼續保持。

獅有洲際魔咒 跨季5連敗

統一獅進帳4連勝後，首度吃下2連敗，本季第一次客場之旅起頭很煎熬，在洲際球場已吃下跨季5連敗，今晚又強碰「兄弟大魔王」德保拉，總教練林岳平要想辦法衝破「洲際魔咒」。

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