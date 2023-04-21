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High咖激悍將 辛元旭屠龍MVP

2023/04/21 05:30

悍將孔念恩生涯首次猛打賞。（記者陳志曲攝）

靠他兩度超前

悍將辛元旭兩度敲出超前分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

悍將對戰4連勝

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將辛元旭就是不讓味全龍有機可乘，昨天兩度在被追平後敲進超前分，包括7局上的聯盟第1萬1000支全壘打，一棒擊沉，率隊以3：2擊敗味全龍，本季對戰4戰4勝，刷新球團史對味全最長連勝紀錄。

辛元旭埋伏九棒，1局下被追平後，2局上以適時安打送回超前分；6局下二度被扳平，又在7局上砲轟龍隊先發伍鐸，恰巧締造聯盟第1萬1000轟，他笑說，「上次在桃園開轟也有意義（悍將隊史第1900轟），就很剛好。」

辛元旭今年因當兵較晚加入春訓，調整進度比較慢，開季打擊率一度不到1成，月中才開始加溫，打擊率回升至2成57。球隊打線有劉俊豪、孔念恩等人加入，辛元旭也說年輕不少，「他們都會亂喊亂叫，帶動球隊氣勢。」

不到20歲的孔念恩演出生涯首次猛打賞，寫下隊史第3年輕紀錄，僅次於董子恩、戴培峰；21歲游擊手劉俊豪亦維持一定攻擊輸出，單場貢獻雙安，打擊率維持在4成29的高檔，暫居聯盟第1。

總教練丘昌榮指出，孔念恩揮棒柔軟度不錯，跟劉俊豪在二軍時，陳金鋒給予很好的調教，而二軍首席教練郭建霖的訓練量很大，最近升上來的王詩聰，打擊練習的揮棒速度很理想，「一二軍選手形成好的競爭，這是很棒的事情。」

富邦先發投手艾普勒僅先發5.2局，被敲6支安打，還有各2次四壞和觸身，丘總直言，每局都有狀況，狀態不是特別好，只是運氣還不錯，「投手教練會再跟他調整一下。」

去年悍將對龍隊7勝22敗1和，今年大反轉，對戰4連勝寫富邦球團史最長紀錄，而隊史最長對戰連勝是1997年興農。丘總指出，棒球就是這樣，「我們還有一些要調整的，不會特別去注意贏哪一隊，把自己做好。」

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