蘇智傑開轟有禮 孩子的神燈巨人

蘇智傑（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕蘇智傑最近連4場至少2安還兩度開砲，受惠的除了拿到4連勝的統一獅，還有他的2個寶貝小孩，因為今年只要他敲全壘打，小孩就可以買玩具，老婆還在IG許願希望今年能買30次，深感責任重大的他不禁笑說：「我盡量啦！」

蘇智傑指出，給小孩買玩具要有個理由，想到最近打擊狀況不錯，決定把全壘打設為標的，即使最好的2019-20年各敲27、28轟都差點30轟，仍藉此激勵自己努力幫小孩多買玩具，「2個小孩差1歲，已經看得懂全壘打，現在就是為他們打全壘打。」

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蘇智傑公辦熱身賽打擊率高達0.346，他卻覺得沒做到想要的東西，這也是開季前6戰連續4場敲安，但也僅只這4安的主因，直到18日單場4安（含本季首轟）大爆發，手感與信心才真正回來，「應該是打席到了一定程度，自然就會找到感覺。」

蘇智傑生涯對左投打擊率0.260雖低於對右投的0.321，這2年卻出現對左投0.500、對右投0.224的大反轉，今年2轟剛好對左、右投各1轟，他表示，有幾年打左、右投確實有落差，現在懂得不去在意也不會擔心，「只要揮順、揮完整、把球打強，不管對左、右投，結果自然就會好。」

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