WTT曼谷球星挑戰賽》鄭怡靜／李昱諄 闖進決賽

鄭怡靜和李昱諄逆轉日本組合，殺進女雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的鄭怡靜／李昱諄，昨天在WTT曼谷球星挑戰賽女雙四強戰，以3：2逆轉擊退世界排名13的日本「美少女組合」木原美悠／長崎美柚，明天將與中國的陳幸同／蒯曼爭冠，這也是「諄靜組合」繼安曼、果阿球星挑戰賽之後，今年第三度闖進決賽。

諄靜組合 默契更上層樓

在國內分屬不同球團的鄭怡靜和李昱諄，去年三月在杜哈球星挑戰賽首次搭檔就殺進決賽，最後以0：3不敵木原美悠／長崎美柚，抱回亞軍。

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經過1年的磨合，鄭怡靜／李昱諄默契更上層樓，加上兩人正手拍都極具殺傷力，今年在安曼挑戰賽終於奪下兩人合拍以來首座冠軍，上個月果阿站也一路挺進決賽才敗給張本美和／長崎美柚。

與中國陳幸同／蒯曼爭冠

暌違1年再度遭遇木原美悠／長崎美柚，鄭李配戰力大升級，昨天在局數1：2落後下，重新掌控比賽節奏，最後兩局分別只讓對手拿到6、5分，完成甜蜜復仇。首度合作的陳幸同／蒯曼在四強賽以3：1解決羅馬尼亞的莎瑪拉／卓格曼。

女單方面，世界排名16的鄭怡靜在16強迎戰世界排名23的中國世青冠軍蒯曼，未能複製今年安曼挑戰賽直落三獲勝的經驗，被對手的發長球戰術打亂節奏，以1：3落敗。

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