晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WTT曼谷球星挑戰賽》鄭怡靜／李昱諄 闖進決賽

2023/04/28 05:30

鄭怡靜和李昱諄逆轉日本組合，殺進女雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的鄭怡靜／李昱諄，昨天在WTT曼谷球星挑戰賽女雙四強戰，以3：2逆轉擊退世界排名13的日本「美少女組合」木原美悠／長崎美柚，明天將與中國的陳幸同／蒯曼爭冠，這也是「諄靜組合」繼安曼、果阿球星挑戰賽之後，今年第三度闖進決賽。

諄靜組合 默契更上層樓

在國內分屬不同球團的鄭怡靜和李昱諄，去年三月在杜哈球星挑戰賽首次搭檔就殺進決賽，最後以0：3不敵木原美悠／長崎美柚，抱回亞軍。

經過1年的磨合，鄭怡靜／李昱諄默契更上層樓，加上兩人正手拍都極具殺傷力，今年在安曼挑戰賽終於奪下兩人合拍以來首座冠軍，上個月果阿站也一路挺進決賽才敗給張本美和／長崎美柚。

與中國陳幸同／蒯曼爭冠

暌違1年再度遭遇木原美悠／長崎美柚，鄭李配戰力大升級，昨天在局數1：2落後下，重新掌控比賽節奏，最後兩局分別只讓對手拿到6、5分，完成甜蜜復仇。首度合作的陳幸同／蒯曼在四強賽以3：1解決羅馬尼亞的莎瑪拉／卓格曼。

女單方面，世界排名16的鄭怡靜在16強迎戰世界排名23的中國世青冠軍蒯曼，未能複製今年安曼挑戰賽直落三獲勝的經驗，被對手的發長球戰術打亂節奏，以1：3落敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。