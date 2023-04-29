理解丘總決定 艾普勒被舞伴療癒

悍將艾普勒首勝出爐，賽後帶著女兒一同跳MVP舞慶祝。 （記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕記起前幾場四死球誤事的教訓，富邦悍將艾普勒昨以79球繳出7.2局優質先發，攜手曾峻岳共以98球追平球團史單場最少用球數紀錄，以3：1中止5連不勝；統一獅在新莊球場跨季12連敗，距離單一球場連敗的聯盟紀錄只差1場。

悍將曾峻岳用19球跨局救援成功。 （記者劉信德攝）

79球7.2局開胡 悍將止5連不勝

艾普勒投出多達61顆好球，不像過去幾場保送多，且僅在6局上被林祖傑敲適時安打掉1分，勇奪中職生涯首勝，賽後在MVP舞台跟女兒「Brynlee」熱舞，球場為小公主響起的掌聲，讓艾普勒笑說，「她比我還有名，這樣很棒！」

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一度有機會挑戰完投，艾普勒在8局上2出局被林靖凱敲內野安打，教練團決定換上曾峻岳救火，他也解決林安可化解危機。總教練丘昌榮坦言，可惜分數領先不多，不然有機會完投，「2分差遇到林安可，這是很困難的決定。」

艾普勒不諱言，每個投手都會希望完投，只是分數很接近，自己體力也下滑，了解教練團為何換投，「我們牛棚很不錯，感謝他們為我收下勝利。首勝對投手來說意義重大，希望不斷贏下去。」

與2.5歲女兒共舞MVP 沒完投無憾

生涯第1次攜手女兒共跳MVP舞蹈，連在韓職都沒有這種經驗，艾普勒笑說很好玩，「這個夜晚非常圓滿。」特別的是，艾普勒一家每半年為女兒慶生一次，前天恰巧是她2.5歲生日，艾普勒笑說，「她已經適應台灣的生活了。」

富邦本週賽程緊湊，調度也針對新莊3連戰靈活調整，曾峻岳昨罕見跨局救援，而非推派終結者富藍戈關門，丘總指出，擔心他們連續出賽，加上這幾天曾峻岳都沒上場投球，交給他收尾。

獅隊已10個月不知新莊勝利滋味，在單一球場跨季12連敗平隊史紀錄，今晚對江少慶再沒過關，將追平俊國熊在1993-94年於台中球場13連敗的聯盟紀錄。

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