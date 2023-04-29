不彈球年代 守備組榮登心頭好

劉俊豪（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職今年開季戰況膠著，中信兄弟「助總」林威助和統一獅「餅總」林岳平都認為，各隊守備進步是原因。隨著彈力球淡出，球隊用材思維也轉變，富邦悍將首席教練黃泰龍就說，各隊選擇上場的球員，有偏向防守型態的趨勢。

中職團隊守備表現

各隊名師強化內野 范國宸、林靖凱站穩先發

富邦去年找黃泰龍加強守備，上季團隊守備率並列聯盟第2，攻優於守的范國宸更奪下金手套，而自主培訓出身的劉俊豪今年在游擊竄起，昨賽前守備練習導入「龍式訓練法」，一隻手拿著球，只用單手接球，加強應對球場不規則彈跳的應變能力。

請繼續往下閱讀...

不只富邦找名師強化內野，統一獅、中信兄弟和樂天桃猿都有日籍教練協助守備訓練，這是彈力球年代不曾有的現象。黃泰龍指出，球較無彈性，長打者擊球過牆機率不高，各隊教練可能偏好使用守備較好的選手。

黃泰龍認為，各隊找外籍教練指導守備也有正面影響，特別是獅隊林靖凱，去年他守游擊感覺找不到節奏，「沒有好的接球位置，就沒有好的腳步，也就沒有好的傳球動能，今年他在整體連貫做得很到位。」

聯盟龍頭味全守備也很突出，今年守備率僅次於中信兄弟，黃泰龍認為，龍隊從二軍至今的時間成本都花在同一批主力，每天都在出賽吸收經驗、從失敗中成長，算是累積下來的結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法