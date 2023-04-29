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潘文輝飆161km 晉升小曹火球幫

2023/04/29 05:30

羅嘉仁（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕20歲的費城人1A「火球男」潘文輝昨飆速100.1英里（約161公里），成為繼前旅美投手曹錦輝、羅嘉仁與文化大學林振瑋之後，第4位將球速催到160公里以上的台灣投手。

曹錦輝（資料照）

潘文輝昨對大都會1A在第6局登板，面對馬丁尼茲第4球雖被敲安，但球速達100.1英里刷新個人紀錄，總計投3局用57球只被敲1安無失分，直球均速97.5英里（約156.9公里），終場費城人1A以7：6險勝。潘文輝本季累計在1A出賽3場共投7局，僅被擊出1安無失分，狂飆11K，另有3次四死球，每局被上壘率0.43。

費城人1A投手潘文輝昨中繼登板，飆出161公里火球。 （資料照，帕菲克經紀公司提供）

潘文輝成名很早，升高二暑假征戰U18世界盃就飆出157公里火球，當時他才16歲，今年1月加盟費城人，簽約金35萬美元（約台幣1085萬）；2005年曹錦輝在大聯盟、2012年羅嘉仁在亞歷桑納秋季聯盟都曾飆速100英里（約160.9公里），今年1月大專聯賽身高203公分的「巨投」林振瑋催速160公里，如今潘文輝也晉升「160俱樂部」。

中職本土投手最快球速紀錄為157公里，由羅嘉仁、葉家淇、徐若熙、古林睿煬與曾峻岳所共同保持。

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