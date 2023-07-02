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猿11局放倒悍將 一戰記住周佳樂

2023/07/02 05:30

悍將右外野手周佳樂單場3次助殺，追平1990年味全龍孫昭立締造的紀錄。 （記者林正堃攝）

廖健富致勝3分彈

猿隊廖健富（右一）11局上敲出致勝3分砲，單場5打點獲選MVP。 （記者林正堃攝）

收本季第10轟

〔記者龔乃玠／新北報導〕延長賽慎防「樂天重砲」！桃猿繼上月20日成晉超前轟垮統一獅，廖健富昨又在延長第11局敲致命3分彈，率隊以6：3擊敗富邦悍將，上半季拉尾盤狂掃3連勝、6連不敗，和味全龍並列聯盟第2。

富邦9局下2出局逮中樂天游擊林承飛關鍵接球失誤，王正棠敲追平二壘安打逼進延長賽，樂天靠廖健富11局上砲轟吳世豪再奪回勝利，成為本季第3位雙位數全壘打砲手，僅打半季就平生涯單季最多轟。

廖健富指出，主動去攻擊投手，結果是好的，「沒有特別強求全壘打，只是今年產量比較多，關鍵時刻就做好當下要做的事情。」

周佳樂單場3助殺

追平1990年紀錄

樂天昨晚跑壘遭受富邦右外野手周佳樂的考驗，2局跑本壘和3、5局衝三壘都被外野長傳助殺出局，包括廖健富5局上也遭殃，因而在延長賽演出「道歉野球」。周佳樂單場3次外野助殺，追平1990年9月22日孫昭立締造的聯盟紀錄。

總教練曾豪駒坦言，對周佳樂較不熟悉，從這場記取經驗，「野手都是自己判斷可以跑，了解到他的臂力不錯後，之後進壘會注意。」

富邦有不少菜鳥亮點，生涯初登場的去年選秀第5指名林岳谷，10局下生涯首打席敲首安，成為史上第10名延長賽出產生涯首安的球員。

富邦昨輸球後連續2年上半季勝率不及4成，繼2011、12年的興農牛後又有球隊寫下這項慘紀錄。相反地，其他4隊都確定有5成勝率，讓下半季的年度戰績之爭更激烈。

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