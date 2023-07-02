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由規加盟桃猿 樂天當家創舉

2023/07/02 05:30

古久保健二（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕樂天昨宣布網羅前日本最速火球男由規，入主桃猿以來首次網羅日籍洋投，有別於從美、墨獨盟挖掘洋將的一般管道，改從日獨盟挖角。假如由規能投出成績，距離台灣更近的日本獨盟，未來也會成為球團發掘好手的管道之一。

桃猿新洋投由規今將抵達台灣。（取自琦玉熱火熊隊推特）

首位日籍洋投

曾寫161km飆速史

由規全名叫「佐藤由規」，樂天公布登錄名省略姓氏，保有日職時期的風格。他在2007年進養樂多登錄名就捨棄掉菜市場姓氏，僅保留「由規」，原因不外乎「由規投手」比「佐藤投手」更能讓球迷留下印象。

由規在2010年猛飆161公里，曾是日本投手最快球速的紀錄保持人，後來受傷痛所苦離開日職，被樂天桃猿相中前，都在獨立聯盟埼玉隊打拚。

樂天首席教練古久保健二認為，由規在獨盟的表現，若來台灣能繳出成績，多少會提供其他台灣球團參考。近年日本獨盟成功案例莫過於田澤純一，他在2021年效力龍隊狂掃30次救援，打破隊史紀錄。

近年中職頂尖打者有接軌國際的水準，洋投要求越來越高，較少日籍投手能站穩一軍，原因是來中職的都是離開日職、尋求從獨盟拚回職棒的30多歲投手。在近代打擊強悍的中職，尚未有獨盟日投能站穩先發輪值，今天就抵達台灣的由規，有不小的挑戰要面對。

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