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上半季終戰完封兄弟 味全嗨居老二

2023/07/03 05:30

吉力吉撈打下勝利打點，也是龍隊全隊唯一打點，獲選MVP的他卻說：「我覺得天信比較像MVP耶！」（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨9局下2出局一壘有人，代打蘇緯達擊出中外野強勁飛球，眼見就要落地形成長打，郭天信美技撲接守住這1分，最終味全龍就以1：0險勝中信兄弟。

郭天信再見美技守備，助味全擊敗兄弟，球隊上半季戰績排名第二。（記者廖耀東攝）

郭天信再見美技 擋下兄弟追平分

郭天信昨在9局上率先敲二壘安打，再靠劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠接連敲安跑回超前分，下個半局郭天信用美技守備終結比賽，吉力吉撈打下勝利打點獲選單場MVP，但他說，「我覺得天信比較像MVP耶！」

葉總稱有驚無險 滿意半季成績單

賽後龍隊總教練葉君璋直呼，蘇緯達這一棒讓他嚇一大跳，不過看球打到郭天信守備範圍就覺得放心了；郭天信說，可以帶給教練團安心感，感覺滿不錯的。

龍隊上半季60場打完，戰績30勝27敗3和排名第二，勝率5成26為味全球團回歸中職以來半季最佳數據，葉總坦言，「老實說，真的很滿意，上半季多名洋投和王維中受傷，戰力不完整還能打出這樣的成績，這些選手真的不容易。」

龍隊洋投鋼龍昨先發6局只用79球就退場，被敲3安無失分無關勝敗，葉總解釋，上半季最後一場不希望鋼龍投太多，牛棚還有王維中、陳冠偉和林凱威能投。

報名選秀 林子偉可能壓線

統一獅洋投勝騎士被韓職起亞虎買斷合約挖角，去年鋼龍也曾被韓職球隊鎖定，最終選擇留下，今年他的合約同樣附帶逃脫條款，不過葉總認為，「鋼龍對台灣和味全龍還是有一份情感，除非對方花很多錢，那就沒話講，我相信在正常情況下，他會留下來。」

中職今天進行獅、悍將補賽後將結束上半季所有賽程，至於新人選秀報名中午截止，林子偉壓線報名機會高，擁有狀元籤的台鋼雄鷹球團也將在確認林子偉報名後，立即和教練團討論。

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