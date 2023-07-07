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溫網》首盤0比6大逆轉 柯絲堤雅克溫網第3人

2023/07/07 05:30

烏克蘭女將柯絲堤雅克，成為溫網史上第3位完成瘋狂大逆轉的女將。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕21歲的烏克蘭女將柯絲堤雅克昨在溫布頓網賽首盤吞貝果，但最後以0：6、7：5、6：2逆轉世界排名第8的希臘好手莎卡莉，成為溫網史上第3位完成瘋狂大逆轉的女將。

下雨暫停做調整 贏球勝跪倒落淚

柯絲堤雅克首盤表現荒腔走板，僅打出1記致勝球，還發生17次非受迫性失誤，但隨後賽事受雨勢影響兩度暫停，讓她有機會找回手感，彷彿脫胎換骨，第2、3盤僅15個非受迫性失誤，反觀莎卡莉後兩盤出現39個，也讓柯絲堤雅克連3年挺進64強。

柯絲堤雅克也是繼1997年泰斯塔德、2003年淺越忍後，第3位在溫網0 ：6輸掉首盤，後來居上扳倒前十種子的女將，也是她首次擊退莎卡莉，終止生涯對戰世界前10高手的14連敗。

柯絲堤雅克贏球後當眾跪倒在地，開心落淚，她認為，第二盤的下雨暫停是比賽關鍵轉折，讓她有時間做出調整。她在64強將對戰曾高居世界第2的西班牙名將巴多莎。

16歲俄小將 挺進32強

16歲的俄國小將安德烈耶娃昨遇上2021年法網冠軍捷克女將克蕾琪可娃，首盤以6：3先馳得點，第二盤4：0領先時，對手因左腿傷勢決定退賽，也讓她繼今年法網之後，連兩場大滿貫賽挺進32強。

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