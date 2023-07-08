晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

旅美大爆量 今年已輸出4投1雙刀

2023/07/08 05:30

今年加盟美職的台將

〔記者吳清正／台北報導〕疫情過後，今年台灣球員旅美大爆發，本週和紅雀隊簽約的棒壇第一長人林振瑋，已經是今年第5位加盟美職的台灣選手。

李晨薰（資料照）

潘文輝第一棒 從1A起步

林振瑋（資料照，經紀公司提供）

原就讀開南大學的潘文輝1月13日和費城人隊簽約，帶動這一波旅美熱潮。潘文輝高中球速就達到156公里，升上大學後球速持續進步，控球更有明顯改善，雖然簽約金是這5位球員中最少的，卻跳過新人聯盟從1A起步，投41局只被擊出23支安打，飆出53次三振，防禦率2.20，入選亞運台灣隊。

沙子宸（資料照）

潘文輝簽約後5天，國體李晨薰也和巨人隊簽約。李晨薰高一就有150公里左右的球速，變化球也相當犀利，包括和他對戰過的日本球員，幾乎所有人都認為李晨薰高中一畢業就會去美國打球，但是高三因為手肘韌帶撕裂傷前往美國開刀，才延後了旅美時程，去年10月的U23世界盃表現亮眼，終獲旅美合約。

林盛恩（資料照）

沙子宸高中才開始接受正規的訓練，大學時期球速推進到148公里，加上身高190公分的體型而受到青睞，在新人聯盟出賽5場，戰績0勝3敗，防禦率5.29。

潘文輝（資料照）

林盛恩國中時期投打實力就受到大聯盟球探注意，紅人隊也有意以二刀流培養，初期從野手出發，他在U18培訓隊對抗賽也是只打不投，將在U18世界盃結束後前往紅人隊報到。

身高203年公分的林振瑋剛上文化大學時不但打者怕被他的球砸到，連捕手也經常被打傷，但是林振瑋以旅外為目標不斷努力，又有舅舅郭泓志協助調整，終於一圓美夢，昨返母校文大，接受校方祝福。

除了林盛恩，其它4人都在大學時和大聯盟球隊簽約，穀保家商投手孫易磊也決定循此一模式，先到文化大學磨練，8月U18世界盃是絕佳舞台，積極表現尋求旅外機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。