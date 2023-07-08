旅美大爆量 今年已輸出4投1雙刀

今年加盟美職的台將

〔記者吳清正／台北報導〕疫情過後，今年台灣球員旅美大爆發，本週和紅雀隊簽約的棒壇第一長人林振瑋，已經是今年第5位加盟美職的台灣選手。

李晨薰（資料照）

潘文輝第一棒 從1A起步

林振瑋（資料照，經紀公司提供）

原就讀開南大學的潘文輝1月13日和費城人隊簽約，帶動這一波旅美熱潮。潘文輝高中球速就達到156公里，升上大學後球速持續進步，控球更有明顯改善，雖然簽約金是這5位球員中最少的，卻跳過新人聯盟從1A起步，投41局只被擊出23支安打，飆出53次三振，防禦率2.20，入選亞運台灣隊。

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沙子宸（資料照）

潘文輝簽約後5天，國體李晨薰也和巨人隊簽約。李晨薰高一就有150公里左右的球速，變化球也相當犀利，包括和他對戰過的日本球員，幾乎所有人都認為李晨薰高中一畢業就會去美國打球，但是高三因為手肘韌帶撕裂傷前往美國開刀，才延後了旅美時程，去年10月的U23世界盃表現亮眼，終獲旅美合約。

林盛恩（資料照）

沙子宸高中才開始接受正規的訓練，大學時期球速推進到148公里，加上身高190公分的體型而受到青睞，在新人聯盟出賽5場，戰績0勝3敗，防禦率5.29。

潘文輝（資料照）

林盛恩國中時期投打實力就受到大聯盟球探注意，紅人隊也有意以二刀流培養，初期從野手出發，他在U18培訓隊對抗賽也是只打不投，將在U18世界盃結束後前往紅人隊報到。

身高203年公分的林振瑋剛上文化大學時不但打者怕被他的球砸到，連捕手也經常被打傷，但是林振瑋以旅外為目標不斷努力，又有舅舅郭泓志協助調整，終於一圓美夢，昨返母校文大，接受校方祝福。

除了林盛恩，其它4人都在大學時和大聯盟球隊簽約，穀保家商投手孫易磊也決定循此一模式，先到文化大學磨練，8月U18世界盃是絕佳舞台，積極表現尋求旅外機會。

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