亞洲男子排球挑戰賽》台灣隊開紅盤 擊敗哈薩克

台灣隊在亞洲男子排球挑戰盃小組賽擊退哈薩克旗開得勝後，球員開心的慶祝。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨在亞洲男子排球挑戰盃預賽以3:1（25：17、21：25、25：12、25：23）擊敗哈薩克，並以分組第1挺進複賽。

台灣隊這次由雅加達亞運銅牌班底戴儒謙、陳建禎、吳宗軒等人領軍，預賽和哈薩克被分在A組，由於只有兩隊，只要這場預賽獲勝即可取得分組第1。

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主場出征 6千球迷進場觀戰

今天過29歲生日的吳宗軒昨繳出全隊最高18分，蔡沛彰12分，重返國家隊的陳建禎進帳11分。吳宗軒表示，為了這場比賽，全隊準備很久，之前進行移地訓練提早適應強度，收穫滿多的，也覺得自己狀況不錯。

再度披上國家隊戰袍在主場出征，吸引約6000名球迷進場，陳建禎坦言，看到幾乎滿場，起初有些怯場，「開始熱身後才慢慢放開，家人也從南部上來，總覺得大家會想知道我這幾年到日本打球後，進步到哪裡，想得比較多一些。」

資深球員穩定輸出 小將替補有貢獻

除了資深球員穩定輸出，21歲小將林謙、曾祥銘替補上陣都有所貢獻，陳建禎認為，教練很信任球員，也很高興看到學弟們適時跳出來幫助球隊。隊長戴儒謙和陳建禎都認為，學弟們身材條件和能力不錯，若能在場上更主動、多發揮個人優勢會更好。

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