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陸測部三角點「大滿貫」 羅明原登上台灣第一

2023/07/10 05:30

山友與公司同仁共同見證羅明原寫下紀錄的一刻。（記者王元鴻攝）

歐吉桑企業家寫狂紀錄

羅明原小檔案

〔記者王元鴻╱台中和平報導〕登山界奇人羅明原昨在山友、親友約百人見證下，於和平區福壽山農場的捫岡山慶祝他的陸測部三角點「大滿貫」里程碑，創下台灣第一紀錄。他已完攀台灣有命名的3000公尺以上高山（原上河地圖258座，後來增至268座）、百岳二刷、小百岳，及日治時期一等、二等、三等三角點共1176顆，踏遍台灣高地的他說：「希望可以給年輕人一些啟發。」

羅明原曾赴海外攀登大山，但最終選擇更深入了解這片土地，創下台灣空前紀錄。（記者王元鴻攝）

羅明原畢業於清華大學動力機械系，年輕時就開創世界級的精密量測儀器公司，事業有成，今年剛慶祝公司成立40週年，他公司的介紹中，註冊商標是一個三角型，商標內含公司英文名，以山為型，表達有如山的穩定、內歛和信心，並有崇高的理想，不畏艱難，不過他卻忘了公司的註冊商標有山的形狀跟意涵了，年輕時成立公司時對山的景仰像是埋下一顆種子，經過數十年後才發芽成長茁壯。

51歲登玉山燃起百岳夢

關於羅明原獨鍾於登山運動，要從2007年說起，那時他已51歲，他說，當初想玉山是台灣第一高峰，總要上去看看。在登玉山的過程聽山友談到百岳，才有後續爬百岳的念頭。爬百岳的過程中，又認識了專門爬一等三角點的「一等基石登山隊」，才知道有人在爬有基石的山頭。一開始心想爬完一等就好了，一等爬完後沒別的目標只好繼續爬二等，本來也想二等爬完就畢業了，因為三等三角點數量太龐大。但二等三角點爬到一半時，周圍若有三等三角點就順便撿了。

捫岡山最終點花了16年

此後羅明原公餘不斷在台灣的山林間探索，曾獨行花了7天走完南二段，成了登山界「獨行俠」之一，到今年6月登上海拔2245公尺的美夫馬山三等三角點，前後花了16年時間，完攀台灣3000公尺以上的高山268座、小百岳，完整蒐集日治時代埋設的一等、二等、三等三角點正式聽牌，一步一腳印創下台灣第一紀錄。

續走完新增三等三角點

昨天選擇福壽山農場海拔標高2332公尺的捫岡山作為最終完成三等三角點的地點，羅明原說：「是因為它算是很容易，可以穿襯衫打領帶，散步就到的三角點。一方面也因為這三角點原先被埋在飛雪亭地板下，2021年我拜託退輔會副主委李文忠先生，把三角點移出地面的，所以也算是回報他的善意。」

完成所有高山探索和日治時期陸地測量部設置的三角點後，羅明原說，未來還會繼續走下去，把後來臨時土地調查局新增的三等三角點撿完，那些都在大都會周圍，攀登相對容易很多，大都是半天之內可以來回的山頭，雖然遺失了很多，但可藉這機會再把台灣走得更透徹。

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