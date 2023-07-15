溫網》謝淑薇 明挑戰女雙第4冠

謝淑薇與史崔可娃攜手再闖決賽。（取自臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃在溫布頓網球錦標賽穩紮穩打，6 ：4、6 ：1解決同樣非種子的托莫（西班牙）／布茲可娃（捷克），「台捷聯軍」相隔4年重返女雙決賽，上月法國公開賽女雙封后的小薇，也連兩項大滿貫問鼎冠軍。

默契十足的謝淑薇／史崔可娃，正是2019年溫網女雙贏家，開賽率先突破3 ：0開局，雖然被難纏的西捷組合回破咬上，拉鋸至第10局她們頂住壓力再度破發，順勢先馳得盤。拚出信心的「台捷聯軍」乘勝追擊，次盤接連破了對手發球局，取得5：0大幅領先，也重創西捷組合士氣，讓小薇人馬直落2關門再闖冠軍戰。

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至於來勢洶洶的第3種子梅騰絲（比利時）／亨特（澳洲），展現強勢攻守戰力，跨盤連下9局，2個6 ：1痛宰第16種子張帥（中國）／多海德（美國），成為「台捷聯軍」週日晚間爭冠的壓軸障礙。

巧的是，單雙打兼具的梅騰絲，正是被譽為「百搭傳奇」小薇的昔日戰友，兩人曾在2021年溫網封后，隔年她改與張帥合拍也拿亞軍，已打下 3座大滿貫女雙冠軍的比國悍將，連續3年挺進全英草地俱樂部女雙決戰。

寶刀未老的謝淑薇，休兵一年半復出，法網紅土大滿貫贏得生涯第2冠，而已經三度溫網綠茵女雙封后的她，不同搭檔包括2013年中國彭帥、2019年史崔可娃，以及前年梅騰絲，如今小薇延續全英草地俱樂部的女雙跨季17連勝紀錄，就差最後1勝能夠4度攻頂。

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