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姚冠瑋略懂黃子鵬 一擊致勝

2023/07/19 05:30

悍將周佳樂單場2安、3分打點，8局下還奮力跑出三壘安打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將捕手姚冠瑋打下超前比數的2分，周佳樂也貢獻3分打點，6：1擊敗樂天桃猿，把本土最多勝的黃子鵬打成5連不勝、2連敗。

悍將姚冠瑋敲出致勝安，助球隊終止主場6連敗，生涯首度獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

姚冠瑋靠著關鍵一擊，生涯首度獲選單場MVP，他表示，人生第1次公開跳舞，緊張到汗流不止，其實沒有想到會是單場MVP，他的MVP是周佳樂，因為2次機會都有把握住。

姚冠瑋打黃子鵬相當有心得，他表示，文化大學大一的時候接過大四學長黃子鵬的球，對他的球算是有些了解，因為黃子鵬出手比較特別，進職棒後也有特地找他的投球影片來研究，現在球路比大學時期更犀利，但是對決時想法單純一點會有比較好的結果。

周佳樂隱形功臣

3打點加盜壘

周佳樂3打數2安打，還有1次盜壘，富邦總教練丘昌榮表示，能夠在有得分機會適時安打，這個成功的經驗對周佳樂會有很大幫助，希望他記住這種感覺，有更穩定的表現，其實另一位新人林岳谷在二、三壘有人時被三振，也是寶貴經驗，希望他再碰到類似的狀況時，會更知道怎麼應對。

悍將火線13安

牛棚相輝映

富邦共擊出13支安打，新秀姚冠瑋和周佳樂猛賺打點，老將王勝偉和林哲瑄則演出3安猛打賞，合力扛下4局無失分的牛棚也功不可沒，歐書誠第6局登板化解滿壘危機，投1.1局連續解決4名打者，各投1局的富藍戈和曾峻岳也沒有讓樂天上壘。

黃子鵬前5局只被擊出4支安打失1分，第6局陷入亂流，一上場投出四壞球，再被連續擊出4支安打失2分，6月起先發5場一勝難求，勝投停留在4場已將近2個月，上一勝是5月28日。

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