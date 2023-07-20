小戴犀利出招 攜手白馭珀闖16強

戴資穎在第2局一度連得13分，多次把對手打到定在原地無力還擊。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕台灣一姐戴資穎昨在超級500系列南韓羽球公開賽首輪，以21：17、21：7解決世界排名45的印度女將班索德；白馭珀也以21：18、10：21、21：13扳倒印度一姐辛度，16強戰將對決中國奧運金牌陳雨菲。

世界排名第4的戴資穎6月底台北公開賽奪冠後，休兵約半個月，昨碰上陌生的班索德，首局意外遭遇亂流，費了番工夫才拿下。不過，小戴很快調整好節奏，第2局以犀利攻勢，一度連得13分，多次把對手打到定在原地無力還擊，直落二勝出。

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雙殺印度女將

白馭珀將對戰陳雨菲

世界排名22的白馭珀在台北公開賽闖進8強，中止連5站一輪遊的窘境。昨她在首輪強碰2019年世錦賽金牌辛度，她苦笑說，籤表出爐時已有心理準備，但無論對手是誰，她在賽前不斷修正之前在巡迴賽碰到的問題，盼有更好發揮。

白馭珀上一次擊敗辛度在2019年中國福州公開賽，她說：「這次特別針對前次在亞錦賽交手的問題進行調整，加上辛度剛打完美國和加拿大比賽，時差有影響，很高興在第3局能穩定發揮壓制對方。」

白馭珀今天將對決世界排名第3的陳雨菲，她表示，會全力去挑戰當今最具指標性的選手，希望能將自己的特色發揮出來。

一哥周天成

與安童森爭8強門票

男單方面，台灣一哥周天成以21：13、21：11輕取馬來西亞好手詹俊為，今天將和丹麥好手安童森爭奪8強門票。

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