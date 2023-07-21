藤浪起風了 可望搶先大谷拚季後賽

大谷翔平渴望體驗大聯盟季後賽滋味。（今日美國）

被交易到美東榜首金鶯

藤浪晉太郎轉戰暫居美聯戰績排頭的金鶯。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕美聯西區墊底的運動家，昨將日籍投手藤浪晉太郎交易到美聯東區榜首的金鶯，從全大聯盟戰績最差球隊轉戰常勝軍，藤浪很可能比同梯大谷翔平早一步嘗到季後賽滋味。

同為1994年出生的大谷與藤浪堪稱一時瑜亮，高校時期兩人都備受矚目，2012年春季甲子園大谷從藤浪手中轟出陽春砲，不過藤浪完投9局狂飆12K拿下勝投，技壓大谷的8.2局失9分，率大阪桐蔭以9：2擊敗花卷東。

請繼續往下閱讀...

1994年同級生 一時瑜亮

2012年日職選秀大谷、藤浪分別獲得火腿、阪神第一指名，後來大谷以投打「二刀流」聞名於世，2017年底加盟天使開啟大聯盟奇幻旅程，藤浪卻投得掙扎，直到今年初才加盟運動家，大聯盟初登板對天使先發2.1局掉8分吞敗，大谷對戰2支1，進帳2分打點。

只是，大谷效力天使多年從來沒打過季後賽，天使昨以7：3擊敗洋基，3連戰橫掃對手，目前勝率5成05在美聯西區排名第3，和同區榜首遊騎兵勝差達9場，要打進季後賽還得加把勁。

反觀藤浪的新東家金鶯戰績耀眼，昨以8：5扳倒道奇，近11戰豪取9勝，勝率6成11在大聯盟僅次於勇士的6成49，大谷夢寐以求的季後賽氛圍，藤浪大有機會搶先體驗。

本季藤浪出賽34場其中7場先發，戰績5勝8敗3次中繼成功、防禦率高達8.57，49.1局投球出現37次四死球，不過他轉調牛棚的被打擊率僅2成24，7月防禦率是亮眼的2.25。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法