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李宗賢後發先至 空降打擊榜

2023/07/25 05:30

李宗賢（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕開季從板凳區出發的富邦悍將三壘手李宗賢終於補足規定打席，空降打擊排行榜第2，他很高興能把努力的成果展現出來，但不論是打擊獎項或最佳進步獎都言之過早，希望保持到球季結束，持續幫球隊贏球。

職棒生涯第8年的李宗賢過去只在2020年曾達到規定打席，去年88個打席更是完整球季新低，今年開季也是替補，至5月2日出賽11場只有14個打席，5月4日起獲得先發，並成為當家開路先鋒，週日首度達到規定打席，打擊率0.335僅次於桃猿廖健富的0.336。

李宗賢昨雖然2打數無安打，第3局的犧牲短打把跑者送上二、三壘，讓王勝偉一棒打回2分，第5局選到四壞球並盜上二壘、跑回1分，打擊率0.331仍排名第2，

李宗賢表示，再度進入打擊排行榜，最大的意義是走出去年的低潮，展現努力的成果，今年回到最熟悉的三壘也更得心應手。

李宗賢5月底起曾打出生涯新高的連續17場安打，最近13場也只有3場無安打。他表示，以前太想表現，衝過頭反而沒有好結果，今年試著讓想法單純些，把球看清楚並確實擊球，也會先預想投手會怎麼對付他來調整打擊策略，但不會去想結果，因為結果是無法掌握的，只做好自己能掌握的，讓結果自然出現。

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