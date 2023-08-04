艾里歐首秀就贏 兄弟對獅7連勝

獅隊胡智爲（見圖）先發投2球就傷退，楊孟沅緊急登板，中繼3.1局無失分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕胡智爲昨開局先發只投2球就因右肩不適退場，統一獅被迫起用投手車輪戰，雖有效壓制中信兄弟打線，但打線慘遭封鎖，最終兄弟就以4：0擊敗獅隊，取得對戰7連勝，下半季獅隊勝率3成暫居墊底，近4戰只拿到2分，本季遭對手完封7場為全聯盟最慘。

兄弟新洋投艾里歐先發7局無失分，初登板拿下勝投和單場MVP。

（記者陳志曲攝）

胡智爲投2球傷退

中職裁判長張展榮達成3000場執法里程碑。（記者陳志曲攝）

「頭一回發生 蠻不甘心」

胡智爲首局對王威晨投出第2球，就向休息室揮手示意右肩不適，隨即低頭蹲在地上，表情顯得相當痛苦，獅隊緊急換上楊孟沅，中繼3.1局無失分表現稱職，後續接手的5名投手，包括施子謙、李其峰皆各掉2分。

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「這是我打球以來，第一次在比賽提前受傷退場。」胡智爲說，面對王威晨投第1球就有一點感覺，第2球覺得不行了，意識告訴自己該停下來，當下滿不甘心的，但撐下去問題會更大，今天赴台南醫院檢查才會了解詳細情況。

艾里歐先發7局無失分

兄弟新洋投艾里歐先發7局被敲7安無失分，中職初登板拿下勝投和單場MVP，兄弟總教練彭政閔指出，一開始艾里歐有點緊張，還好馬上就適應並進入狀況，有球速，滑球和變速球控制能力都不錯，能有效壓制打者。

艾里歐表示，這場表現還不錯，球路盡量壓在邊邊角角的位置，首次體驗中職的應援文化，感覺滿新奇也很興奮。

張展榮達3000場執法

中職裁判長張展榮昨擔任花蓮象獅戰主審，個人在中職第2234場執法，加上台灣大聯盟的766場，達成兩聯盟通算3000場執法里程碑。

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