悍將隔365天 再降德保拉

悍將范國宸近4戰二度開轟，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將掌握德保拉開賽時狀況不佳，前3局就靠6安含2轟豪取5分奠定勝基，以6：2中止中信兄弟的3連勝，相隔整整1年再把德保拉打成敗投，富邦下半季進帳6勝也追平味全龍與樂天桃猿，目前排名暫居第3。

兄弟德保拉先發5局失5分，承擔敗投。（記者陳志曲攝）

德保拉1局下先被王勝偉、王正棠、申皓瑋相繼敲安失2分，3局下再被范國宸、林哲瑄相繼開砲丟3分，投5局、失5分都追平本季單場最差，自2020年4月26日至5月3日後再次連續2場至少失5分，前次對富邦承擔敗投是去年8月5日。

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范國宸開轟MVP

富邦總教練丘昌榮指出，德保拉開賽時球路偏高，尾勁也不如之前好，雖然他很快做出修正，但打者掌握得不錯。丘總也認為，獲選單場MVP的范國宸今年當隊長又扛第4棒，下半季表現雖比上半季好，還需要時間累積經驗。

范國宸3局下的2分彈不僅是近4場二度開砲，也是他今年對德保拉11打數的第1安，他認為，德保拉是很不錯的投手，稍微有機會突破就要把握，那球剛好遇到速球，風勢也幫了點忙，下半季手感確實比上半季好，希望可以維持到球季結束。

富藍戈7局上1出局登板拆彈，雖被黃鈞聲敲安搞成滿壘，卻接連解決王威晨、江坤宇守住3分領先。他表示，每次上場的目標都是不要失分，三振江坤宇不禁拉弓大吼，「希望有機會在主場拿MVP，比賽後就能上去跳舞。」

富邦昨舉行「悍將中學」主題日，10828人進場是本季新莊最高票房、第2場破萬人。

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