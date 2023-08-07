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世大運》網球混雙扳倒中國 一戰鍍3金

2023/08/07 05:30

許育修／吳芳嫺（右）在混雙決賽力退中國選手摘金，採積分制的男、女團體也跟著鍍金，一日3金入袋，本屆網球5金到手。
（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣最佳拍檔吳芳嫺／許育修未受因雨苦等多時影響，7：6 （7：2） 、2：6、10：6力退中國地主湯千慧／金雨全，勇奪成都世大運網球混雙金牌，採積分制的男、女團體跟著鍍金，我國本屆網球5面金牌到手，再創隊史最佳戰績。

楊亞依在網球女單奪銀。
（大專體總提供）

吳芳嫺／許育修 決勝搶10驚險保勝

首度世大運參戰的吳芳嫺與許育修，週日聯手打下隊史第5面混雙金牌，兩人週六已各自贏得女雙、男雙金牌，兩人還天助自助增添男、女團金喜，各自包辦3金堪稱本屆最大贏家。世大運網球男女團體排行，直接統計各國單、雙打及混雙名次積分，台灣女單「銀包銅」，女雙、混雙都摘金，因此女團也強壓志在衛冕的中國而封后。女單決賽，19歲楊亞依先盛後衰，6：2、1：6、1：6遭中國郭涵煜大逆轉，屈居銀牌未能替4強惜敗的「小鋼砲」梁恩碩甜蜜復仇。

助攻男、女團積分 順勢再收2金

吳芳嫺／許育修穩紮穩打強勢挺進混雙決戰，儘管天公不作美，當地下起大雨，導致比賽從中午順延至晚間，面對坐擁地主優勢的湯千慧／金雨全，台將組合率先破發2 ：0，卻遭中國人馬回破追上，盤末雙方再度互破，搶7時吳芳嫺／許育修4 ：1拉開，順勢拿下首盤。次盤吳芳嫺雙發失誤被破，許育修雖挺身而出策動回破，接下來發球局失守，士氣頓挫遭東道主扳回一城。

5金1銀1銅 隊史最佳

決勝搶十，吳芳嫺／許育修克服０：２開局，追成3 ：3 ，拉鋸至5平台將連下3分，9：6聽牌鎖定勝利。網球是台灣世大運傳統大金庫，今年不但延續連十屆鍍金的優良傳統，總計5金1銀1銅，超越2017年台北4金1銀2銅紀錄。

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