子海嘯來襲 暴力猿14安幫高調

猿隊洋投霍爾對兄弟先發7局失3分，成功討回顏面。（記者塗建榮攝）

迎接林子偉 打趴兄弟獨走

〔記者林宥辰／桃園報導〕迎接新戰力林子偉之前，樂天靠「暴力猿」打線強勢登頂！昨迎戰中信兄弟，樂天桃猿以梁家榮首局就開轟的團隊14安、11：5轟垮對手，連同前天補賽14：6大勝富邦悍將，2戰合計打下25分，獨居下半季龍頭。

昨役單場MVP是投7局僅被擊出5安失3分的洋投霍爾，打線關鍵則是連兩天在首局開轟，單場雙安、3打點和2得分的梁家榮。霍爾僅在2局丟掉3分，其餘半局成功封鎖對手，奪下本季第2勝。

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梁家榮下半季火力全開，打擊率站上3成03高峰，但對連兩場在首局貢獻，卻說：「阿富（廖健富）太厲害了，他的上壘率高，讓我常常在首局就有機會打擊。」梁家榮自評上半季打得不理想，對於近期絕好調則說：「現在感覺是拉回平均值，上半季沒把握住的，現在要加把勁。」

霍爾MVP

梁家榮又是首局轟

霍爾前次出賽也是面對兄弟，當時4.2局就掉6分，此役度過2局亂流後就成功壓制，「其實2局後我反而試著投慢速球，因為對方打者擊球很強，往常較少投的曲球，此役運用很多。」

猿隊目前有6位洋投，霍爾對於831洋將大限看得很淡，「這都不在我的控制範圍，只要做好自己，這就是棒球。」

賽前看到王溢正、藍寅倫和翁瑋均等交易至台鋼雄鷹的昔日戰將開球，猿隊教頭曾豪駒感性地說：「想把這場勝利送給3人，謝謝他們帶來好運，也祝福他們到新環境能開創一片天。」

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