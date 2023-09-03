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「獅」誤贊助 味全終止7連敗

2023/09/03 05:30

陳冠偉連2天登板，2局封鎖獅隊打線。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕掛出6顆鳳梨再擺上3盆紫蘇，祈求「六六大順」的味全龍先逼出延長賽，再把握10局上統一獅牛棚投手壞球連發與牽制失誤，差1人次打滿1輪攻下致勝的3分，如願以4：1「止輸」走出本季最長的7連敗。

林智勝延長賽為龍隊打回2分保險分。（記者李惠洲攝）

17球封鎖2局 陳冠偉飆3Ｋ

味全前6局只靠2保送、1失誤上過壘，直到7局上才靠劉基鴻率先擊出二壘安打，讓布雷克無緣挑戰無安打比賽，再靠陳思仲適時安打扳平比數，投完6局用球數已破百的布里悍續投第7局，與布雷克都失1分無關勝敗。

總教練葉君璋指出，打線前6局雖被布雷克壓制，但布里悍知道這場很重要，賽前就請纓要投120球，帶領球隊咬住比數保有贏球機會，「我們這場好幾個投手不能上，打完6局本來要讓他休息，但他又上去投第7局，這1局對我們很重要。」

味全10局上趁江國謙、楊孟沅共投23球僅8球是好球，選到3個保送，配合楊孟沅牽制一壘失誤與李凱威、林智勝相繼安打灌進3分，10局下派呂詠臻收尾，1出局後先保送再挨2安搞成滿壘，幸好只用2球就讓胡金龍擊出再見雙殺打。

葉君璋表示，即便10局上拿到3分超前比數，10局下突然變成滿壘還是很緊張，各種可能被逆轉的狀況都想過，這表示選手還沒有辦法用很穩定、成熟的心態對各種情境，陳冠偉連續2天登板，只用17球就讓統一6上6下還飆3Ｋ，表現真的非常完美。

海葵恐登陸 獅龍今停賽

因應海葵颱風可能登陸，台南市政府宣布今天停止上班上課，原定今天下午5點05分在台南球場進行的統一與味全3連戰最後1場也取消，補賽時間與地點另行公布。

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