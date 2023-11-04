晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大谷重獲自由 至少10隊搶人

2023/11/04 05:30

大谷翔平（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟球員工會昨天公布今年球員選擇獎得主，大谷翔平毫無懸念獲選美聯最傑出球員，含他在內共有130人在昨天成為自由球員，也宣告「大谷翔平爭奪戰」正式展開，《ESPN》認為至少10隊會加入戰局。

工會評美聯最傑出球員

投手大谷今年先發23場交出10勝、防禦率3.14，打者翔平以44轟勇奪美聯全壘打王，攻擊指數1.066是全大聯盟最佳，生涯二度獲選美聯最傑出球員，勇士阿庫尼亞包辦年度最佳球員與國聯最傑出球員，響尾蛇台裔外野手卡洛爾獲選國聯傑出新秀。

合約總值將逾5億美元

今年季後有130人成為自由球員，另有61人可能根據選擇權決定是否在下週一前成為自由球員，大聯盟總經理會議將自8日起舉行3天，大谷的新東家屆時會是最大焦點，他的下1張合約總值公認超過5億美元，《ESPN》預估紅襪、小熊、道奇等10隊都可能出手。

大聯盟官網評選季後自由球員前25名，大谷理所當然高居第1，日職球員有3人擠進前20名，包括第2名歐力士王牌投手山本由伸、第16名橫濱王牌左投今永昇太、第20名中日牛棚大將羅德里奎茲，韓職球員僅強打外野手李政厚排第14名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。