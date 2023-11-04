大谷重獲自由 至少10隊搶人

大谷翔平（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟球員工會昨天公布今年球員選擇獎得主，大谷翔平毫無懸念獲選美聯最傑出球員，含他在內共有130人在昨天成為自由球員，也宣告「大谷翔平爭奪戰」正式展開，《ESPN》認為至少10隊會加入戰局。

工會評美聯最傑出球員

投手大谷今年先發23場交出10勝、防禦率3.14，打者翔平以44轟勇奪美聯全壘打王，攻擊指數1.066是全大聯盟最佳，生涯二度獲選美聯最傑出球員，勇士阿庫尼亞包辦年度最佳球員與國聯最傑出球員，響尾蛇台裔外野手卡洛爾獲選國聯傑出新秀。

請繼續往下閱讀...

合約總值將逾5億美元

今年季後有130人成為自由球員，另有61人可能根據選擇權決定是否在下週一前成為自由球員，大聯盟總經理會議將自8日起舉行3天，大谷的新東家屆時會是最大焦點，他的下1張合約總值公認超過5億美元，《ESPN》預估紅襪、小熊、道奇等10隊都可能出手。

大聯盟官網評選季後自由球員前25名，大谷理所當然高居第1，日職球員有3人擠進前20名，包括第2名歐力士王牌投手山本由伸、第16名橫濱王牌左投今永昇太、第20名中日牛棚大將羅德里奎茲，韓職球員僅強打外野手李政厚排第14名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法