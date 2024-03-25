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10個得點圈殘壘 季前宇宙邦課題

2024/03/25 05:30

范國宸6局下敲出2分打點一壘安打，助悍將一舉超前 （記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將范國宸持續公辦熱身賽的火熱打擊，昨天打出超前比數的2分打點安打，5：4逆轉擊敗統一獅，富邦戰績5勝1敗1和續保第1。

悍將王正棠（右）單場跑出2次盜壘成功。（記者羅沛德攝）

富邦公辦熱身賽一向有不錯的表現，2020年和2023年戰績也是第一，但是球季賽落居最後1名，對於如何扭轉「季前宇宙邦」的問題，今年接任總教練的陳金鋒直白表示沒有，只能維持正常的訓練和比賽，等球季開打才知道會怎樣。

鋒總按表操課

盼延續熱身賽火熱

陳金鋒指出，雖然目前全隊投、打狀況都不錯，但是公辦熱身賽各隊都還在測試陣容的階段，等到球季開打先發打線和投手安排會有不同，屆時才是真正的考驗。

富邦前5局以2：4落後，第6局把握統一投出3次四死球的契機大舉反攻，王勝偉安打扳回1分，范國宸再於滿壘時安打連得2分，5：4超前。

范國宸表示，身為中心打者一定有比較多的打點機會，昨天整場殘壘不少，能夠有適時安打幫助球隊得分特別開心。

范國宸5打數2安打、2打點，熱身賽打擊率高達0.444。范國宸表示，去年上半季陷入低潮，但也是很好的經驗，現在更知道怎麼去調整，春訓以來狀況都保持得不錯，不過，重要的還是球季賽，不管是球隊還是自己，都能保持下去。

去年打出生涯新高12轟的范國宸，公辦熱身賽8支安打只有1支二壘的長打，范國宸表示，長打本來就是可遇不可求，有安打就很開心，只要打得確實，長打自然會出現。

富邦擊出12支安打，還有8次四死球，但是留下14個殘壘，10個在得點圈，陳金鋒表示，攻勢的串連的確需要加強，現在年輕球員比較多，必須多練、多比賽去修正。

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