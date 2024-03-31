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台灣第17人 鄧愷威上大聯盟 最快今登板

2024/03/31 05:30

鄧愷威成為第17位登上大聯盟的台灣球員。 （取自鄧愷威IG）

〔記者徐正揚、羅志朋／綜合報導〕台灣球員自2002年起每季都有人在大聯盟出賽的紀錄，今年將由效力舊金山巨人的投手鄧愷威延續，結束將近5年沒有台灣後起之秀能站上大聯盟的空白，鄧愷威成為第17位登上大聯盟的台灣球員，在巨人隊史則是第1人，最快今天對教士3連戰最終戰於大聯盟初登板。

右投傑克森進入傷兵名單，加上外野手雅澤姆斯基請假陪產，巨人把鄧愷威與外野手馬托斯從3A叫上來，他今年首次以40人名單球員參加大聯盟春訓，開季才2天就被升上大聯盟，在地媒體以1到10分問他的興奮級數，他的回答是「15分」。巨人昨以8：3擊敗教士，他的大聯盟初登板最快要等到今天。

大聯盟官網將鄧愷威評為巨人開季新秀第25名，認為他的滑球遠高於平均水準；美媒《MLBTR》認為，鄧愷威在小聯盟展現優異的三振能力，但控球仍是最大問題，他在小聯盟以先發為主能多吃局數，對開季只帶12名投手的巨人很有價值，上大聯盟後應會遞補傑克森的空缺，角色是主力牛棚以外的長中繼。

味全龍總教練葉君璋日前赴美考察順道與鄧愷威吃飯，席間鄧愷威就說會上去，「他說今年有修正一個地方，效果非常不錯，今年會很不一樣。」鄧愷威具備實力與自信，直球和變化球都不錯，特別是滑球，現在控球又更好，能否站穩大聯盟不是能力而是心理問題，若心理素質夠強大就能一直待在大聯盟。

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