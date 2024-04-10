鷹再見安滅猿 張肇元連莊MVP有伏筆

張肇元敲出台鋼隊史首支再見安。（台鋼提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台鋼雄鷹昨主場出戰樂天桃猿，雙方你來我往，樂天一度靠林立、梁家榮安打逆轉，9局下菜鳥終結者賴胤豪卻控球大亂造成滿壘，張肇元從蘇俊璋手中敲出再見安打，台鋼終場6：5贏球，教頭洪一中生涯勝場數推進到995場。

洪總收逆轉勝大禮

生涯第995勝

張肇元2020年第8輪才被統一獅選中，在獅隊僅有3場一軍出賽紀錄，經前年擴編選秀加入台鋼，如今開季出賽5場，張肇元昨打下隊史首支再見安打帶進2分、幫助球隊首度2連勝，自己還連2場奪下MVP。

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有趣的是，賽後站上頒獎台的張肇元坦言前一場沒講好，除了再次向觀眾自我介紹，還說希望能盡全力幫助投手、讓球迷也開心。

台鋼先發投手江承諺6局無四壞球且僅失1分。曾子祐面對樂天洋投霸威斯，前兩打席都敲出二壘打，而魔鷹則以雙安帶回2分打點。猿隊林立6局完成生涯百盜，但該半局沒能得分。

昨役之前對中信兄弟連2場上演大逆轉的樂天，8局面對前隊友王躍霖毫不留情，趁曾子祐游擊失誤後，陳晨威、林立接連安打，梁家榮敲安後超前。

9局下，生涯前2場都救援成功的賴胤豪控球失準，連投2次保送，王柏融內野強勁滾地球形成場地安打，先追成4:5。樂天2度換投，蘇俊璋面對張肇元遭逆轉。

昨賽前一度成為焦點的「世紀交易後對決」，王柏融仍擔任先發，5次打擊2次四壞、1安打，林子偉則替補出賽，2打席無安打。昨也是台鋼首度在平日主場出賽，共4345人進場。

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