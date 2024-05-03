綠衫軍斷老八傳奇 三分雨滅火晉級

D.懷特（前，美聯社）和J.布朗雙雙貢獻全隊最高的25分，兩人攜手助塞爾提克痛宰熱火晉級。

〔記者盧養宣／綜合報導〕一年前在東部決賽第7戰於自家主場遭熱火淘汰、與總冠軍賽門票擦肩而過，頭號種子塞爾提克未再重蹈覆轍，昨在季後賽首輪第5戰展現火燙手感，以118：84痛宰邁阿密大軍晉級，次輪將交手魔術與騎士之間的勝方。

團隊投球命中率達54.5%

綠衫軍開賽不久就火力全開，首節狂下三分雨、全隊外線14投8中，讓熱火難以招架，此節海灌41分確立優勢，團隊全場投球命中率高達54.5%、三分命中率40%，最多領先達37分寫意取勝。除了進攻端出色，塞爾提克贏球的這4戰都將對手得分壓在95分以下，防守也夠到位。

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D.懷特成綠衫軍「第3巨頭」

29歲的後衛D.懷特堪稱系列賽關鍵功臣，頂著相當吸睛的光頭造型、綽號「小白」的他，自前一戰砍下生涯季後賽新高38分後，這場又與J.布朗雙雙貢獻全隊最高25分，5戰場均挹注22.4分、3.6籃板、3.2助攻，儼然成為綠衫軍「第3巨頭」，隊友塔圖姆也誇讚，「他真的很重要，總是能把握機會出手，希望可以將狀態維持下去。」

上季上演「老八傳奇」的熱火無緣複製奇蹟，相隔三年再度於季後賽止步首輪，成為東部首支遭淘汰球隊。當家球星巴特勒因傷持續高掛免戰牌，中鋒艾德巴約繳出23分、5籃板、6助攻獨木難支，他也成為美國奧運男籃名單中提前放暑假的第6位成員。

這是塞爾提克與熱火5年內4度在季後賽交手，目前各贏下兩個系列賽，對於兩軍恩怨情仇成為近年話題，布朗昨晉級後表示，「我們過去多次碰頭，但無論對手是誰，最重要的是把任務完成。」熱火主帥史波斯查則說，「只要對上我們，他們好像都特別有動力。」

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