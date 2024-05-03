晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

綠衫軍斷老八傳奇 三分雨滅火晉級

2024/05/03 05:30

D.懷特（前，美聯社）和J.布朗雙雙貢獻全隊最高的25分，兩人攜手助塞爾提克痛宰熱火晉級。

〔記者盧養宣／綜合報導〕一年前在東部決賽第7戰於自家主場遭熱火淘汰、與總冠軍賽門票擦肩而過，頭號種子塞爾提克未再重蹈覆轍，昨在季後賽首輪第5戰展現火燙手感，以118：84痛宰邁阿密大軍晉級，次輪將交手魔術與騎士之間的勝方。

團隊投球命中率達54.5%

綠衫軍開賽不久就火力全開，首節狂下三分雨、全隊外線14投8中，讓熱火難以招架，此節海灌41分確立優勢，團隊全場投球命中率高達54.5%、三分命中率40%，最多領先達37分寫意取勝。除了進攻端出色，塞爾提克贏球的這4戰都將對手得分壓在95分以下，防守也夠到位。

D.懷特成綠衫軍「第3巨頭」

29歲的後衛D.懷特堪稱系列賽關鍵功臣，頂著相當吸睛的光頭造型、綽號「小白」的他，自前一戰砍下生涯季後賽新高38分後，這場又與J.布朗雙雙貢獻全隊最高25分，5戰場均挹注22.4分、3.6籃板、3.2助攻，儼然成為綠衫軍「第3巨頭」，隊友塔圖姆也誇讚，「他真的很重要，總是能把握機會出手，希望可以將狀態維持下去。」

上季上演「老八傳奇」的熱火無緣複製奇蹟，相隔三年再度於季後賽止步首輪，成為東部首支遭淘汰球隊。當家球星巴特勒因傷持續高掛免戰牌，中鋒艾德巴約繳出23分、5籃板、6助攻獨木難支，他也成為美國奧運男籃名單中提前放暑假的第6位成員。

這是塞爾提克與熱火5年內4度在季後賽交手，目前各贏下兩個系列賽，對於兩軍恩怨情仇成為近年話題，布朗昨晉級後表示，「我們過去多次碰頭，但無論對手是誰，最重要的是把任務完成。」熱火主帥史波斯查則說，「只要對上我們，他們好像都特別有動力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。