洪總千勝之997／新里程碑系列》從同情入坑洪什麼中 職棒元年洪粉報到

去年洪總62歲生日時率台鋼打二軍比賽，宋嘉純組團到嘉義替他祝壽。（宋嘉純提供）

記者倪婉君／專訪

「我洪粉我驕傲」是宋嘉純的最佳寫照，她從職棒元年就支持洪一中，儘管中間因痛失摯愛長達19年未進場，但2016年重回球場後，就一路追著洪總的各大紀錄跑，她驕傲地說：「跨過1千勝後，每1場都是中職前無古人的洪中障礙。」

宋嘉純遇人生變故

為挺洪總重返球場

職棒元年才國小畢業的宋嘉純跟哥哥進場看球，當時純粹基於女生的同情心覺得球員蹲在那裡很辛苦，就開始支持被捕手護具遮住全名的「洪什麼中」。此後洪一中成為宋嘉純人生中的重要存在，初戀男友在1996年她生日那天，就是拿著洪一中簽名球告白，但交往後隔年他就因癌症過世，也讓她在1997年至2015年都未踏進球場，就怕觸景傷情。

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但那些年宋嘉純仍有打開電視看比賽，2015年洪總率Lamigo在總冠軍賽1勝3敗劣勢於第7戰逆轉奪冠後，她受不了還有猿隊球員要「出怪聲」反抗洪總，「我就在家拍桌，我要進場讓洪總知道，他是有球迷的！」

帶女兒帶軍旗追星

不願錯過經典時刻

於是宋嘉純拿著自製手板再度進場，2019年Lamigo拚3連霸時更帶著6面「諸葛紅中」軍旗進入桃園球場插旗。「從一開始球迷嗆我沒有人在為總教練加油的啦，但我還是堅持要幫阿中造勢。」

宋嘉純也從以前不愛出門，開車帶女兒到全台各地球場跟洪總跑，從700勝、超越徐生明紀錄的716勝到800勝都在現場，「900勝我當天來回台中兩次都沒追成，後來在台南達成紀錄時，我因工作關係實在無法去。」

洪總當然知道這位「洪粉」存在，2018年Lamigo奪上、下半季冠軍時，他都有走上看台跟球迷問候，也給了宋嘉純感謝的擁抱。如今洪總到台鋼雄鷹挑戰千勝，宋嘉純從去年就帶著大旗現身各式跟洪總有關的場合，「其實我要跟洪總說的話很簡單，就是祝福他達成里程碑，也希望他身體健康。」

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