5綠葉拚得一席之地》郭阜林 曾以為職棒生涯走絕

郭阜林有機會打出生涯11年最佳成績球季。

（資料照）

放棄很簡單，堅持太困難，這句話，在高競爭力的中職環境中最有感，對那些期待發光發熱的綠葉球員來說，更是貼切。

中職綠葉球員本季成績

中職進入下半季，很快就要結算年度成績，6隊的千萬年薪球星表現普遍未符身價，12強冠軍國手也多人陷入低潮，反而是給了默默等待的綠葉球員機會，他們在球隊需要時適時頂上來，為球隊貢獻，也拚到一席位置。

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相較耀眼的球星，不論是透過交易、擴編選秀突破困境的郭阜林、林澤彬、張肇元，或是換位出擊的林子昱，打底基本功的黃韋盛，當面臨生存關卡時，他們不放棄、繼續堅持，終於等到職棒生涯的轉捩點。對照平步青雲的紅花球星，奮發向上的綠葉球員，譜寫更勵志的棒球篇章。（記者黃照敦）

去年被賣到台鋼

起步低迷想放棄

〔記者羅志朋／台北報導〕歷經多年低迷，轉隊也不見起色，台鋼雄鷹郭阜林一度打算放棄離開職棒圈，今年終於破繭而出，繳出2成96打擊率，有機會創生涯11年新高，多次重擊對手為球隊建功，他說，「現在談成績還有點早，希望能更好。」

原效力統一獅的郭阜林從2022年起出賽數銳減，去年季中台鋼以現金交易納入陣中，出賽36場打擊率僅2成28，外帶1轟和7分打點，交易成效被打問號。

「這幾年一直都有放棄的念頭。」郭阜林說，來到台鋼機會不少卻打不好，始終達不到自己的要求，想說是不是天花板到了，生涯已走到盡頭，負面情緒不斷，內心非常掙扎。

父親是前進動力

本季破繭而出

決定堅持下去的原因，郭阜林說，他真的很愛棒球，有時候教小朋友打球，看到他們單純快樂地享受這項運動，從中找回初心，最重要的是為了父親，「我加入中職以後，爸爸從來就沒有親眼看我打職棒，我希望繼續打下去，讓他感受到我還在繼續努力。」

去年季後郭阜林赴美自主訓練修正打擊機制，從基本功做起，本季擊球率提升，同時強化反向攻擊能力，落點更全面，重拾加入獅隊前幾年的好身手。

18歲南英畢業就被豪門洋基隊挑走、如今已34歲的郭阜林坦言，左肩、背部和腳跟都有傷勢，年紀漸長身體恢復較慢，自知無法場場先發或單季出賽逾百場，台鋼選手很年輕，希望能成為cover他們的角色，減少被三振的比例。

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