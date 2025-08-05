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5綠葉拚得一席之地》黃韋盛 內野活旗躋身正黃軍

2025/08/05 05:30

黃韋盛成為兄弟新一代三壘手。（資料照）黃韋盛成為兄弟新一代三壘手。（資料照）

放棄很簡單，堅持太困難，這句話，在高競爭力的中職環境中最有感，對那些期待發光發熱的綠葉球員來說，更是貼切。

中職綠葉球員本季成績中職綠葉球員本季成績

中職進入下半季，很快就要結算年度成績，6隊的千萬年薪球星表現普遍未符身價，12強冠軍國手也多人陷入低潮，反而是給了默默等待的綠葉球員機會，他們在球隊需要時適時頂上來，為球隊貢獻，也拚到一席位置。

相較耀眼的球星，不論是透過交易、擴編選秀突破困境的郭阜林、林澤彬、張肇元，或是換位出擊的林子昱，打底基本功的黃韋盛，當面臨生存關卡時，他們不放棄、繼續堅持，終於等到職棒生涯的轉捩點。對照平步青雲的紅花球星，奮發向上的綠葉球員，譜寫更勵志的棒球篇章。（記者黃照敦）

挺過生涯最嚴重傷勢

〔記者羅志朋／台北報導〕近期黃韋盛主守中信兄弟三壘大關，表現可圈可點，本季繳2成90打擊率，上週在大巨蛋單場4安的「鐵支秀」，讓他一掃去年肩傷長期脫離戰線的陰霾，成為最被期待的正「黃」軍。

26歲的黃韋盛三級棒球時期主守游擊，上大學因球隊一壘手受傷，他才改守一壘，2019年春季聯賽他拿下打擊王，同年投入選秀卻落榜，隔年再度叩關獲兄弟第6輪指名，如願加盟兒時最愛的黃衫軍。

由於兄弟內野戰將如林，職業生涯起步黃韋盛出賽場數不多，在有限機會下他依舊在2022年繳出2成65打擊率，並於台灣大賽亮相，無奈去年3月公辦熱身賽對他因撲壘不慎傷了右肩，造成肩膀旋轉肌撕裂傷，兄弟總教練平野惠一曾表示，黃韋盛的傷有點棘手，若沒妥善處理有可能影響到選手生涯。

後來醫生建議黃韋盛不動刀，靠復健和訓練強化肌群，他坦言，這是生涯受過最嚴重的傷。

撐起三壘火力大爆發

黃韋盛不放棄精神，今年終於強勢復出，開季從一軍出發，只是前1個月表現低迷不振，打擊率不到1成，5月開始大爆發，接下來兩個多月打擊率高達3成36，並敲出生涯首轟，成為黃衫軍新一代三壘手，讓34歲學長王威晨有喘息機會。黃韋盛說，以前就是「游擊底」，所以守三壘沒有太大問題，戰況需要也可守一、二壘，稱職內野工具人。

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