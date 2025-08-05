5綠葉拚得一席之地》林澤彬 坐3年板凳收割游擊

中職綠葉球員本季成績

放棄很簡單，堅持太困難，這句話，在高競爭力的中職環境中最有感，對那些期待發光發熱的綠葉球員來說，更是貼切。

林澤彬把握悍將上半季急需替補戰力的機會，卡位成功。（資料照）

中職進入下半季，很快就要結算年度成績，6隊的千萬年薪球星表現普遍未符身價，12強冠軍國手也多人陷入低潮，反而是給了默默等待的綠葉球員機會，他們在球隊需要時適時頂上來，為球隊貢獻，也拚到一席位置。

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林澤彬攻守俱佳，成為悍將游擊解答。

（資料照）

相較耀眼的球星，不論是透過交易、擴編選秀突破困境的郭阜林、林澤彬、張肇元，或是換位出擊的林子昱，打底基本功的黃韋盛，當面臨生存關卡時，他們不放棄、繼續堅持，終於等到職棒生涯的轉捩點。對照平步青雲的紅花球星，奮發向上的綠葉球員，譜寫更勵志的棒球篇章。（記者黃照敦）

從猿交易到悍將

去年僅打3場

〔記者林宥辰／台北報導〕2022年8月底富邦悍將和樂天桃猿談成一筆「2換2」交易，林澤彬離開待過生涯前3年的樂天，來到富邦板凳又坐滿3年，今年天賜良機，讓他迎接生涯最亮眼的1年，成為富邦新的游擊解答。

富邦今年上半季球隊戰績差，幾乎用盡替補球員，死馬當活馬醫，林澤彬把握良機，打擊維持高檔，對比去年一軍僅3場出賽，林澤彬扛下開路先鋒，上半季就已出賽近40場寫下生涯新高，打擊率曾一度飆上3成51，好表現讓當時剛傷癒復出的張育成都笑說，自家游擊手太火燙，先讓他（林澤彬）好好待在游擊防區，薪水幾乎10倍高的張育成樂意讓位。

上半季機會降臨

今年站穩一軍

26歲的林澤彬從跑龍套角色，到站穩一軍主力，儘管狀態正好時於7月中因傷脫離戰線2週，如今重返戰場為自己可能的生涯年繼續打拚。他說：「其實前面也有很多案例，都是表現穩定下來才慢慢站穩一軍。」效力樂天時，他和梁家榮私交甚篤，兩人時常深聊，「梁家榮也是慢慢找到方向才穩定下來。」

回顧當年的交易案，林澤彬說：「球迷有他們的角度、球團也有，評論就交給他們，身為選手還是準備好自己就好。」

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