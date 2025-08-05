5綠葉拚得一席之地》張肇元 橫濱5日更新長打程式

中職綠葉球員本季成績

放棄很簡單，堅持太困難，這句話，在高競爭力的中職環境中最有感，對那些期待發光發熱的綠葉球員來說，更是貼切。

張肇元（右）去年季後赴日本，向打擊名師根鈴雄次取經。

（取自張肇元IG）

中職進入下半季，很快就要結算年度成績，6隊的千萬年薪球星表現普遍未符身價，12強冠軍國手也多人陷入低潮，反而是給了默默等待的綠葉球員機會，他們在球隊需要時適時頂上來，為球隊貢獻，也拚到一席位置。

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張肇元長打能力大躍進，叩關單季10轟。（資料照）

相較耀眼的球星，不論是透過交易、擴編選秀突破困境的郭阜林、林澤彬、張肇元，或是換位出擊的林子昱，打底基本功的黃韋盛，當面臨生存關卡時，他們不放棄、繼續堅持，終於等到職棒生涯的轉捩點。對照平步青雲的紅花球星，奮發向上的綠葉球員，譜寫更勵志的棒球篇章。（記者黃照敦）

7月連3戰開轟

另類完全全壘打

〔記者倪婉君／台北報導〕戴著面罩蹲在本壘後方，捕手往往扮演場上的綠葉角色，27歲的台鋼雄鷹鐵捕張肇元在去年季後赴日向打擊名師根鈴雄次取經後，不但今年的長打能力明顯提升，也朝向個人首次單季10轟邁進，在守備之外也「轟」出價值。

張肇元出身統一獅，透過擴編選秀轉到新軍台鋼，也改變了職棒人生。張肇元去年103場出賽、76支安打，全壘打僅3發，但今年至今出賽70場的64安中，不但11支二壘安打已跟去年一樣多，更已有7轟，且在上月26至29日連3戰開轟，還是從兩分砲、陽春砲、三分砲到滿貫砲都集滿的另類「完全全壘打」，展現比去年更升級的長打力。

拜師根鈴雄次

兌現強大火力

「休賽季的時候，我有特別去日本練習，希望能讓身體運作更全面」，張肇元表示由於女友曾在日本留學，也有同學在日職球隊從事數據分析，在對方「想要練長打的話，就去找那位教練」的建議下，找到了在橫濱經營棒球學校的根鈴雄次，「那個地方是在田裡，旁邊都是田，他就在那塊地上面搭一個打擊籠。」

儘管張肇元形容得很原始，但在那5天修練他都用錄影方式紀錄下來，「現在沒有特地再練，好像已經在我的身體裡面，讓身體去自然反應。」根鈴雄次在今年2月也曾獲中信兄弟總教練平野惠一邀請，來台擔任客座打擊教練。

本季關鍵時刻常有適時一擊，張肇元在上月27、29日比賽也都獲選單場MVP，他卻不去想單季10轟，「當初也沒有多想，想說跟去年一樣3轟就好，說不定今年產量也就這樣，順順地就好。」

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