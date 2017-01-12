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HBL》贏不是僥倖 謝亞軒轟36分率能仁二度打敗衛冕軍南山2017/01/12 21:37
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日職》台日交流賽 日本武士隊找筋肉人助拳2017/01/12 21:02
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經典賽》美國隊陣容華麗 卻有人不開心？2017/01/12 20:57
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經典賽》古巴2月抵台 與台灣隊、中信兄弟打熱身賽2017/01/12 20:20
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NBA》無故缺賽一場的代價 羅斯遭重罰640萬2017/01/12 20:20
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NBA》哈林籃球隊踢館 柯瑞被這招完敗（影音）2017/01/12 20:15
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HBL》唯一想拚的人！洪楷傑「準大三元」率高苑險勝后綜2017/01/12 20:12
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NBA》湖人防守太爛 想找七六人諾埃爾補強2017/01/12 20:04
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HBL》高苑力拚八強 教育局長到巨蛋打氣2017/01/12 20:03
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日職》赴美挑戰大聯盟 大谷：很憧憬2017/01/12 19:50
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NBA》贏球太開心 推特王場邊與啦啦隊員起舞2017/01/12 19:33
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NBA》又在最後慘遭逆轉 甜瓜坦言難接受2017/01/12 19:21
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HBL》面對前主帥不手軟 「雙林」率南湖逆轉東山2017/01/12 19:15
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中職》展開新的開始 兄弟教練黃仕豪改名2017/01/12 19:10
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保持健康備戰世大運 排球型男呂姜耀凱：一起創造歷史！2017/01/12 18:18