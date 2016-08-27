MLB》賽爾燃燒120球飆14K 悲情吞下2度完投敗

賽爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天以3：1擊敗白襪，雙方先發投手都繳出好投，水手王牌「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）主投7.1局失1分拿下本季第9勝，反觀白襪王牌賽爾（Chris Sale），完投9局飆14K只失3分，但打線僅靠著一發陽春砲攻下1分，最終吞下本季第7敗，這也是他本季第2度吞下完投敗。

水手右外野手古提耶瑞茲（Franklin Gutierrez）在2局上敲出本季第12轟，幫助球隊先馳得點，而水手在3、4兩局再各得1分，前6局取得3：0領先，白襪在7局下突破赫南德茲的封鎖，佛雷瑟（Todd Frazier）敲出陽春砲，本季第32轟出爐，但水手投手赫南德茲、迪亞斯（Edwin Diaz）聯手壓制白襪，終場以3：1贏球。

赫南德茲。（法新社）

赫南德茲此役主投7.1局被敲8支安打失1分，另有5次三振和2次保送，拿下本季第9勝；賽爾則是完投9局，燃燒120球被敲5支安打失3分，另外飆出14K，吞下本季第7敗。