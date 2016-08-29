NBA》川普消費魏德亡妹 閃電俠這樣回應

魏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏回歸家鄉芝加哥的「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）日前適逢喪親之痛，他的表妹Nykea Aldridge無辜死於街頭槍戰，痛心在推特譴責暴力，想不到共和黨總統參選人川普竟藉機在推特上回應、拉抬黑人選票，利用悲劇的舉止遭網友狠嗆「毫無良心、沒有底限的垃圾！」

川普知悉魏德表妹死於流彈後，隨即在推特上發文表示：「魏德表妹在芝加哥帶小孩上街時被殺，早就跟你們說過，非裔美國人一定要投川普！」

魏德沒有回擊川普言論，反而呼籲世人：「我們需要更多幫助，不只為了我與我的家人，而是為了我們的未來，為了孩子。」

芝加哥槍枝暴力層出不窮，根據統計，風城今年死於槍口的人數高達2702人，近期極力拉攏非裔族群的川普認為投他才是解決社會問題的良藥，但川普利用魏德親人慘案反倒火上加油，惹怒風城人民。

風城居民群起激憤，在川普的推特下怒嗆，「我住在芝加哥，這裡治安已經不好，若讓川普當選，恐怕會淪為地獄！」、「非裔族群絕對不會投給你！」、「川普根本是個魔鬼！若你為人，怎敢站在人性的對立面？」