U18》陳琥猛打開轟 差點完全打擊

2016/08/30 21:44

〔記者吳清正／台中報導〕U18亞洲青棒賽台灣隊最受矚目的陳琥，今天首戰就演出猛打賞並開轟，現場觀戰的中信兄弟球探王金勇表示，要再建議球團讓陳琥兼任投球和打擊。

陳琥今天3打數都安打，包括1支2分全壘打，只差三壘打就演出完全打擊，共打下5分打點，並獲得一次四壞球。

陳琥表示，印尼隊投手球速比較慢，一開始有點不適應，打出安打後比較有信心，全壘打那一球打到就覺得大概可以飛出去了。

中信目前規劃陳琥加盟後專任投手，王金勇表示，當初就建議球團讓陳琥兼任投球和打擊，看了陳琥昨天的表現，要再寫1份報告給球團，捨棄陳琥的打擊太可惜了；陳琥則表示，看球團如何規劃他的定位，專任投手也沒有關係。

台灣隊一局即拿下十分，終場20：0扣倒印尼。（記者廖耀東攝）

打者陳琥三局下敲出二分彈，差點完成完全打擊。（記者廖耀東攝）

打者蘇煒智清壘的三壘安打。（記者廖耀東攝）

打者蘇煒智清壘的三壘安打。（記者廖耀東攝）

投手陽尚衛。（記者廖耀東攝）

打者邱達昱敲出場內全壘打。（記者廖耀東攝）

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