U18》陳琥昨被三振哭了 盼釋放壓力

台灣第四棒陳琥首局個人即敲出2安，全隊第一局即拿下10分大局，奠定勝局。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕亞洲青棒賽台灣隊最受矚目的球員陳琥，身兼王牌投手和第4棒，背負球隊的勝敗，承受很大的壓力，昨天出戰日本隊被三振後更忍不住哭了，陳琥希望釋放壓力之後，明天對韓國隊的比賽能幫助球隊贏球。

對日本隊的1、3局陳琥分別在一、三壘有人時上場打擊，結果都打成內野滾地出局而結束攻勢，第6局1出局一、二壘有人時，陳琥被3球三振，當時陳琥表情就非常懊惱，回到休息更哭了出來。

陳琥今天一開始不承認哭過，但是隊友張文賢爆料他真的哭了，當時教練團就是叫擔任副隊長的張文賢去安慰陳琥。

陳琥表示，國中以後就沒有在球場哭過了，但是對日本隊連續3次得分機會都斷送在自己手裡，沒有辦法接受這樣的結果。

台灣隊總教練蔡明堂表示，陳琥真的承受很大的壓力，所以他後來也去開導陳琥，果然下一次打擊就敲出安打，希望陳琥繼續保持平常心，把實力正常發揮出來。